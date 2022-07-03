https://tr.sputniknews.com/20220703/google-turkiye-ruyada-borek-gormek-icin-yapilan-aramalar-son-12-ayda-yuzde-500-artti-1058257927.html

Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı

Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı

Google Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı” ifadelerini kullandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T17:04+0300

2022-07-03T17:04+0300

2022-07-03T17:04+0300

yaşam

türkiye

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veri

börek

rüya

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İnternet arama motoru Google, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesaplarından bir arama verisi açıkladı. 'Google Türkiye' resmi Twitter hesabında açıkladığı veriye göre ‘rüyada börek görmek’ için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı.Hesaptan buna ek olarak da "Uyumadan önce YouTube’da yemek videosu izleyenler belli oldu" şeklinde bir tweet paylaşıldı.

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türkiye, google, veri, börek, rüya