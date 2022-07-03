https://tr.sputniknews.com/20220703/google-turkiye-ruyada-borek-gormek-icin-yapilan-aramalar-son-12-ayda-yuzde-500-artti-1058257927.html
Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı
Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı
Google Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı” ifadelerini kullandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T17:04+0300
2022-07-03T17:04+0300
2022-07-03T17:04+0300
yaşam
türkiye
google
veri
börek
rüya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103839/44/1038394468_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_686db07026c52eaf0ae36877570de4d6.jpg
İnternet arama motoru Google, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesaplarından bir arama verisi açıkladı. 'Google Türkiye' resmi Twitter hesabında açıkladığı veriye göre ‘rüyada börek görmek’ için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı.Hesaptan buna ek olarak da "Uyumadan önce YouTube’da yemek videosu izleyenler belli oldu" şeklinde bir tweet paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103839/44/1038394468_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_766248e9e0f13306c5ec1b2166d233e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, google, veri, börek, rüya
Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı
Abone ol
Google Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı” ifadelerini kullandı.
İnternet arama motoru Google, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesaplarından bir arama verisi açıkladı. 'Google Türkiye' resmi Twitter hesabında açıkladığı veriye göre ‘rüyada börek görmek’ için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı.
Hesaptan buna ek olarak da "Uyumadan önce YouTube’da yemek videosu izleyenler belli oldu" şeklinde bir tweet paylaşıldı.