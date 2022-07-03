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https://tr.sputniknews.com/20220703/google-turkiye-ruyada-borek-gormek-icin-yapilan-aramalar-son-12-ayda-yuzde-500-artti-1058257927.html
Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı
Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı
Google Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı” ifadelerini kullandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T17:04+0300
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yaşam
türkiye
google
veri
börek
rüya
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İnternet arama motoru Google, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesaplarından bir arama verisi açıkladı. 'Google Türkiye' resmi Twitter hesabında açıkladığı veriye göre ‘rüyada börek görmek’ için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı.Hesaptan buna ek olarak da "Uyumadan önce YouTube’da yemek videosu izleyenler belli oldu" şeklinde bir tweet paylaşıldı.
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Google Türkiye: 'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı

17:04 03.07.2022
© Fotoğraf : DHAİstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava
İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© Fotoğraf : DHA
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Google Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “'Rüyada börek görmek' için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı” ifadelerini kullandı.
İnternet arama motoru Google, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesaplarından bir arama verisi açıkladı. 'Google Türkiye' resmi Twitter hesabında açıkladığı veriye göre ‘rüyada börek görmek’ için yapılan aramalar son 12 ayda yüzde 500 arttı.
Hesaptan buna ek olarak da "Uyumadan önce YouTube’da yemek videosu izleyenler belli oldu" şeklinde bir tweet paylaşıldı.
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