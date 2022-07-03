https://tr.sputniknews.com/20220703/hazine-ve-maliye-bakanligindan-asgari-ucret-aciklamasi-578-milyar-tl-vergiden-feragat-edildi-1058247964.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 57.8 milyar TL vergiden feragat edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 57.8 milyar TL vergiden feragat edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatarak, 57.8... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T11:47+0300

2022-07-03T11:47+0300

2022-07-03T11:47+0300

ekonomi

asgari ücret

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1058214400.html

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asgari ücret, hazine ve maliye bakanlığı, vergi