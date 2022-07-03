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https://tr.sputniknews.com/20220703/hazine-ve-maliye-bakanligindan-asgari-ucret-aciklamasi-578-milyar-tl-vergiden-feragat-edildi-1058247964.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 57.8 milyar TL vergiden feragat edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 57.8 milyar TL vergiden feragat edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatarak, 57.8... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T11:47+0300
2022-07-03T11:47+0300
ekonomi
asgari ücret
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1058214400.html
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asgari ücret, hazine ve maliye bakanlığı, vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 57.8 milyar TL vergiden feragat edildi

11:47 03.07.2022
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© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığını hatırlatarak, 57.8 milyar TL vergiden feragat edildiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir."
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EKONOMİ
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
1 Temmuz, 22:18
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