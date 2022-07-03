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HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi: Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi
HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi: Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T17:35+0300
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politika
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
pervin buldan
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Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.Öcalan lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındıÖte yandan Buldan'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığının duyulması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre slogan atan grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), pervin buldan, mithat sancar

HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi: Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

17:35 03.07.2022 (güncellendi: 17:40 03.07.2022)
© AA / Özge Elif KızılMithat Sancar, Pervin Buldan
Mithat Sancar, Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA / Özge Elif Kızıl
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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.
Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.
Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.
Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

Öcalan lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Buldan'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığının duyulması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre slogan atan grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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