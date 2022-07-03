https://tr.sputniknews.com/20220703/hdpnin-5-olagan-buyuk-kongresi-es-genel-baskanliga-pervin-buldan-ve-mithat-sancar-secildi-1058258398.html

HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi: Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi: Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T17:35+0300

2022-07-03T17:35+0300

2022-07-03T17:40+0300

politika

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

pervin buldan

mithat sancar

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Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1050 delegenin 806'sı oy kullandı.Tek liste halinde gidilen seçimlerde, Pervin Buldan ve Mithat Sancar 797 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 9 oy geçersiz sayıldı.Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.Öcalan lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındıÖte yandan Buldan'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığının duyulması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre slogan atan grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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türkiye, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), pervin buldan, mithat sancar