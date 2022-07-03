https://tr.sputniknews.com/20220703/isci-hayatini-kaybetti-calisanlar-saglik-ekiplerine-saldirdi-1058243747.html

İşçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

İşçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Elazığ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri geç kaldıkları gerekçesiyle çalışanların saldırısına uğradı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T08:27+0300

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türkiye

türkiye

elazığ

saldırı

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Elazığ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan 42 yaşındaki Naim Demir için gelen sağlık ekipleri 'geç' kaldıkları gerekçesiyle çalışanların saldırısına uğradı. Vatandaşların araya girmesinin ardından müdahalede bulunulup hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yaralı halde beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı.Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi.Araya vatandaşların girmesiyle ekipler, ağır yaralanan Demir'i ilk müdahalenin ardından ambulansa taşıdı.Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.

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türkiye, elazığ, saldırı