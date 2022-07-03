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İstanbul Boğazı’nda vapur kazası
İstanbul Boğazı’nda vapur kazası
İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T12:12+0300
2022-07-03T12:12+0300
türkiye
istanbul
kaza
vapur
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İstanbul Boğazı’nda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” vapuru iskeleye yanaşacaktı. Dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenilmişti.Vapur kazası kameradaÖte yandan, yaşanan o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bursa-ve-bandirmadan-istanbula-yolcu-tasiyan-ido-arabali-vapur-seferlerini-iptal-etti-1057352908.html
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istanbul, kaza, vapur

İstanbul Boğazı’nda vapur kazası

12:12 03.07.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURİstanbul Boğazı’nda vapur kazası
İstanbul Boğazı’nda vapur kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Boğazı’nda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” vapuru iskeleye yanaşacaktı. Dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenilmişti.

Vapur kazası kamerada

Öte yandan, yaşanan o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor.
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Bursa ve Bandırma'dan İstanbul'a yolcu taşıyan İDO arabalı vapur seferlerini iptal etti
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