https://tr.sputniknews.com/20220703/istanbul-bogazinda-vapur-kazasi-1058248545.html

İstanbul Boğazı’nda vapur kazası

İstanbul Boğazı’nda vapur kazası

İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T12:12+0300

2022-07-03T12:12+0300

2022-07-03T12:12+0300

türkiye

istanbul

kaza

vapur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058248398_161:0:1453:727_1920x0_80_0_0_2709269596fb436b63f3372b11e57369.jpg

İstanbul Boğazı’nda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” vapuru iskeleye yanaşacaktı. Dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenilmişti.Vapur kazası kameradaÖte yandan, yaşanan o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220613/bursa-ve-bandirmadan-istanbula-yolcu-tasiyan-ido-arabali-vapur-seferlerini-iptal-etti-1057352908.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kaza, vapur