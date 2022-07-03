https://tr.sputniknews.com/20220703/izmirde-sahil-deniz-marulu-ile-yesile-burundu-1058259886.html

İzmir’de sahil deniz marulu ile yeşile büründü

İzmir’de sahil deniz marulu ile yeşile büründü

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluştu. Halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yosunların neden... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T18:37+0300

2022-07-03T18:37+0300

2022-07-03T18:37+0300

türkiye

çevre

izmir

sahil

deniz marulu

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İzmir’in Bostanlı sahilinde denizin üzeri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Daha önce defalarca İnciraltı ve Karşıyaka kıyılarında rastlanan deniz marulu, Bostanlı sahilini de yeşile bürüdü.Deniz marullarının kuraklığa bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, denizdeki kirliliğin artması sonucu arıtma tesislerinin yetersiz kaldığına dikkati çekti.‘Görüntü sürpriz değil, bu yıl son 80 yılın en kurak yılını yaşıyoruz’Prof. Dr. Yaşar, "Bu görüntü sürpriz değil. Bu yıl son 80 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Ege'de mart ayında yüzde 35, nisanda yüzde 60, mayısta ise yüzde 53 eksik yağmur yağdı. Denizde zaten taze su girişi yok. Evsel ve fabrika atıklarının yani arıtılmayan suların artmasıyla bu marullar ortaya çıkıyor. Bu durumla genelde nisan sonu mayıs başı ile ekim sonu kasım başında karşılaşırdık. Son 4-5 yıldır bu durum kronikleşti. Bunun nedeni körfez çok kirli. Gerçekten artık kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumda. Çiğli'de çok iyi arıtma tesislerimiz var. Ama artık belediye bazı konularda yeterli özeni göstermiyor. Temmuz ayının başında bunu görmek çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.‘Denizde besin çok fazla olunca, marul gibi bu bitkiler hızlı büyüyor’Denizi bir tarlaya benzeten Prof. Dr. Yaşar, "Bir tarlaya fazla gübre atarsanız o tarladaki tüm ürünü yakarsınız. Bizim körfezimiz Akdeniz'in en zengin körfezlerinden biridir. Hem evsel atık hem de fabrikalardan arıtılmadan akan suyun birleşmesiyle deniz marulu ortaya çıkıyor. Zaten bu yıl sürekli olarak denizde renk değişimi vardı. Deniz biraz mavileşiyor biraz pembeleşiyordu. Denizde besin çok fazla olunca, marul gibi bu bitkiler hızlı büyüyor. Denizde sanki bu bitkiler için Halil İbrahim sofrası kurulmuş gibi. Bu besin bitmediği sürece bu bitkiler bitmez" dedi.‘Derelerin altı betonlanıyor, bu bir katliamdır, bu yapıldığı sürece körfezde yüzemezsiniz’İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfezde yüzme hedefiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

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çevre, izmir, sahil, deniz marulu