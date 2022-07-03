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Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları: Görüştüğü Avustralyalı mevkidaşının adını unuttu
Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları: Görüştüğü Avustralyalı mevkidaşının adını unuttu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya'daki NATO zirvesinde Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüştü. Trudeau'nun Albanese'in adını unuttuğunu... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T05:31+0300
2022-07-03T05:31+0300
dünya
kanada
justin trudeau
anthony albanese
avustralya
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Bu yıl İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Dünya liderleri, Madrid'de düzenlenen oturumlarda bir araya gelirken, Kanada ve Avustralya liderlerinin görüşmesinde ilginç bir an yaşandı.Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüşen Trudeau, Albanese'in adını unuttu.Kameralar karşısında konuşan Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşamasının ardından "Büyük, ilerici liderle tanışmak bir onur. Avustralya'da bir arkadaşımız olduğu için gerçekten çok heyecanlıyız. Avustralya uzun zamandır arkadaşımız" dedi.Avustralya Başbakanı Albanese ise toplantının 'çok başarılı' olduğunu söyledi.Albanese, "Benzer siyasi bakış açılarımız var ve Başbakan Trudeau beni Kanada'yı ziyaret etmeye davet etti. Ben de onu Avustralya'yı ziyaret etmeye davet ettim" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Biden da, eski Avusturalya liderinin adını unutmuş, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetmişti.
kanada
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kanada, justin trudeau, anthony albanese, avustralya

Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları: Görüştüğü Avustralyalı mevkidaşının adını unuttu

05:31 03.07.2022
© MARCIN OBARAJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© MARCIN OBARA
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya'daki NATO zirvesinde Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüştü. Trudeau'nun Albanese'in adını unuttuğunu anlar gündeme oturdu.
Bu yıl İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Dünya liderleri, Madrid'de düzenlenen oturumlarda bir araya gelirken, Kanada ve Avustralya liderlerinin görüşmesinde ilginç bir an yaşandı.
Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüşen Trudeau, Albanese'in adını unuttu.
Kameralar karşısında konuşan Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşamasının ardından "Büyük, ilerici liderle tanışmak bir onur. Avustralya'da bir arkadaşımız olduğu için gerçekten çok heyecanlıyız. Avustralya uzun zamandır arkadaşımız" dedi.
Avustralya Başbakanı Albanese ise toplantının 'çok başarılı' olduğunu söyledi.
Albanese, "Benzer siyasi bakış açılarımız var ve Başbakan Trudeau beni Kanada'yı ziyaret etmeye davet etti. Ben de onu Avustralya'yı ziyaret etmeye davet ettim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Biden da, eski Avusturalya liderinin adını unutmuş, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetmişti.
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