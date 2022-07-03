https://tr.sputniknews.com/20220703/kuzey-kore-abdnin-amaci-asya-pasifik-bolgesinde-nato-benzeri-askeri-ittifak-olusturmak-1058255658.html

Kuzey Kore: ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak

Kuzey Kore: ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varmaları üzerine, “ABD’nin amacı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T15:54+0300

2022-07-03T15:54+0300

2022-07-03T15:54+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

abd

asya & pasifik

nato

dışişleri bakanlığı

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Kuzey Kore, İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde bir araya gelerek askeri iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varan ABD, Güney Kore ve Japonya’yı hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin bu anlaşma ile bölgede NATO benzeri bir askeri ittifak kurmayı amaçladığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, “Gerçek açıkça gösteriyor ki, ABD’nin 'Kuzey Kore tehdidi' dedikodusunu yaymasının asıl amacı, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir üstünlük elde etmek için bir bahane sağlamak. Şu anki durum, güvenlik ortamının hızlı şekilde kötüleşmesiyle başa çıkmak için ülke savunmasını acil şekilde geliştirme konusunda uyarıda bulunuyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/guney-kore-her-zaman-her-sekilde-kuzey-kore-ile-gorusmelere-haziriz-1057712174.html

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kuzey kore, güney kore, abd, asya & pasifik, nato, dışişleri bakanlığı