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Kuzey Kore: ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak
Kuzey Kore: ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varmaları üzerine, “ABD’nin amacı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T15:54+0300
2022-07-03T15:54+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
abd
asya & pasifik
nato
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Kuzey Kore, İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde bir araya gelerek askeri iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varan ABD, Güney Kore ve Japonya’yı hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin bu anlaşma ile bölgede NATO benzeri bir askeri ittifak kurmayı amaçladığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, “Gerçek açıkça gösteriyor ki, ABD’nin 'Kuzey Kore tehdidi' dedikodusunu yaymasının asıl amacı, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir üstünlük elde etmek için bir bahane sağlamak. Şu anki durum, güvenlik ortamının hızlı şekilde kötüleşmesiyle başa çıkmak için ülke savunmasını acil şekilde geliştirme konusunda uyarıda bulunuyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/guney-kore-her-zaman-her-sekilde-kuzey-kore-ile-gorusmelere-haziriz-1057712174.html
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kuzey kore, güney kore, abd, asya & pasifik, nato, dışişleri bakanlığı

Kuzey Kore: ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak

15:54 03.07.2022
© AAKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varmaları üzerine, “ABD’nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak” dedi.
Kuzey Kore, İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde bir araya gelerek askeri iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varan ABD, Güney Kore ve Japonya’yı hedef aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin bu anlaşma ile bölgede NATO benzeri bir askeri ittifak kurmayı amaçladığı aktarıldı.
Bakanlık ayrıca, “Gerçek açıkça gösteriyor ki, ABD’nin 'Kuzey Kore tehdidi' dedikodusunu yaymasının asıl amacı, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir üstünlük elde etmek için bir bahane sağlamak. Şu anki durum, güvenlik ortamının hızlı şekilde kötüleşmesiyle başa çıkmak için ülke savunmasını acil şekilde geliştirme konusunda uyarıda bulunuyor” dedi.
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