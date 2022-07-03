https://tr.sputniknews.com/20220703/manchester-cityde-forma-giyen-ilkay-gundogan-ile-sara-arfaoui-balikesirde-dugun-yapti-1058264331.html
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de düğün yaptı
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de düğün yaptı
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T23:46+0300
2022-07-03T23:46+0300
2022-07-03T23:58+0300
ilkay gündoğan
balıkesir
düğün
yaşam
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Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kır düğünü yaptı.Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çiftin düğün günü ailesinin yaşadığı Dursunbey ilçesine gittiği ve düğünün Dursunbey geleneklerine göre yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli yoğunluk oluştu.Pistte ilk dansı yapan çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan Sara Arfaoui ise çiçeği ile yüzünü kapatırken görüntülendi.
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ilkay gündoğan, balıkesir, düğün
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de düğün yaptı
23:46 03.07.2022 (güncellendi: 23:58 03.07.2022) Abone ol
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı. Tören sırasında yoğun ilgiden rahatsız olan Sara Arfaoui buketiyle yüzünü kapattı.
Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kır düğünü yaptı.
Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çiftin düğün günü ailesinin yaşadığı Dursunbey ilçesine gittiği ve düğünün Dursunbey geleneklerine göre yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli yoğunluk oluştu.
Pistte ilk dansı yapan çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan Sara Arfaoui ise çiçeği ile yüzünü kapatırken görüntülendi.