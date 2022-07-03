Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220703/manchester-cityde-forma-giyen-ilkay-gundogan-ile-sara-arfaoui-balikesirde-dugun-yapti-1058264331.html
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de düğün yaptı
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de düğün yaptı
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T23:46+0300
2022-07-03T23:58+0300
ilkay gündoğan
balıkesir
düğün
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058264380_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_290bae728b82739528d66ddaea9bc261.jpg
Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kır düğünü yaptı.Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çiftin düğün günü ailesinin yaşadığı Dursunbey ilçesine gittiği ve düğünün Dursunbey geleneklerine göre yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli yoğunluk oluştu.Pistte ilk dansı yapan çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan Sara Arfaoui ise çiçeği ile yüzünü kapatırken görüntülendi.
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058264380_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7ecef51bda8287232508ff87714e680.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilkay gündoğan, balıkesir, düğün

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de düğün yaptı

23:46 03.07.2022 (güncellendi: 23:58 03.07.2022)
© İHAManchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de evlendi
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui Balıkesir'de evlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı. Tören sırasında yoğun ilgiden rahatsız olan Sara Arfaoui buketiyle yüzünü kapattı.
Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kır düğünü yaptı.
Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çiftin düğün günü ailesinin yaşadığı Dursunbey ilçesine gittiği ve düğünün Dursunbey geleneklerine göre yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli yoğunluk oluştu.
Pistte ilk dansı yapan çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan Sara Arfaoui ise çiçeği ile yüzünü kapatırken görüntülendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала