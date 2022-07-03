https://tr.sputniknews.com/20220703/meteoroloji-uyardi-sicakliklarin-bazi-illerde-mevsim-normallerinin-uzerine-cikmasi-bekleniyor-1058248260.html
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T12:05+0300
2022-07-03T12:05+0300
2022-07-03T12:08+0300
türkiye
meteoroloji
hava
sıcaklık
mevsim
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak.3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MGM, "Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
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meteoroloji, hava, sıcaklık, mevsim
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
12:05 03.07.2022 (güncellendi: 12:08 03.07.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak.
3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MGM, "Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.