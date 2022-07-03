https://tr.sputniknews.com/20220703/nijeryada-bir-kilisede-papaz-tarafindan-rehin-tutulan-77-kisi-kurtarildi-1058240830.html
Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T02:49+0300
2022-07-03T02:49+0300
2022-07-03T02:49+0300
dünya
nijerya
rahip
rehine
rehine krizi
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/nijeryadaki-silahli-saldirilarda-bir-haftada-120-kisi-hayatini-kaybetti-1049488955.html
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nijerya, rahip, rehine, rehine krizi
Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
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Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.
Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.
Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.