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https://tr.sputniknews.com/20220703/nijeryada-bir-kilisede-papaz-tarafindan-rehin-tutulan-77-kisi-kurtarildi-1058240830.html
Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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nijerya
rahip
rehine
rehine krizi
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/nijeryadaki-silahli-saldirilarda-bir-haftada-120-kisi-hayatini-kaybetti-1049488955.html
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nijerya, rahip, rehine, rehine krizi

Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

02:49 03.07.2022
© AP Photo / Ben CurtisNijerya polisi
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Ben Curtis
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Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.
Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.
Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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