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https://tr.sputniknews.com/20220703/once-eski-esini-vurdu-sonra-intihar-etti-1058256199.html
Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti
Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T16:04+0300
2022-07-03T16:04+0300
türkiye
balıkesir
kadın cinayeti
intihar
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Balıkesir Bandırma'da döşemecilik yapan Mustafa Akman ile Esra Altınkaynak bir süre önce evliliklerini bitirmişlerdi. Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya çıkan Esra Altınkaynak arkadan yaklaşan Mustafa Akman'ı görünce bağırmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak’ı başından vurdu. Akman aynı silahla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Esra Altınkaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
türkiye
balıkesir
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balıkesir, kadın cinayeti, intihar

Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti

16:04 03.07.2022
© İHA / GÖKHAN DAĞLIBalıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / GÖKHAN DAĞLI
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Balıkesir Bandırma'da döşemecilik yapan Mustafa Akman ile Esra Altınkaynak bir süre önce evliliklerini bitirmişlerdi. Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya çıkan Esra Altınkaynak arkadan yaklaşan Mustafa Akman'ı görünce bağırmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak’ı başından vurdu. Akman aynı silahla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Esra Altınkaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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