https://tr.sputniknews.com/20220703/once-eski-esini-vurdu-sonra-intihar-etti-1058256199.html

Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti

Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T16:04+0300

2022-07-03T16:04+0300

2022-07-03T16:04+0300

türkiye

balıkesir

kadın cinayeti

intihar

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Balıkesir Bandırma'da döşemecilik yapan Mustafa Akman ile Esra Altınkaynak bir süre önce evliliklerini bitirmişlerdi. Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya çıkan Esra Altınkaynak arkadan yaklaşan Mustafa Akman'ı görünce bağırmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak’ı başından vurdu. Akman aynı silahla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Esra Altınkaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

türkiye

balıkesir

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balıkesir, kadın cinayeti, intihar