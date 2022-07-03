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https://tr.sputniknews.com/20220703/ozbekistanda-protestolarin-yapildigi-karakalpakistanda-1-ay-olaganustu-hal-ilan-edildi-1058240472.html
Özbekistan’da protestoların yapıldığı Karakalpakistan’da 1 ay olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da protestoların yapıldığı Karakalpakistan’da 1 ay olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da, protestoların yapıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T00:53+0300
2022-07-03T00:53+0300
dünya
olağanüstü hal
özbekistan
protesto
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Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'da 2 Ağustos’a kadar olağanüstü hal ilan edildi.Kararnamede, olağanüstü hal kararının vatandaşların güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak, kanunlara riayet etmek ve düzeni sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.Buna göre Karakalpakistan genelinde saat 21.00’den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Olağanüstü hal kapsamında bir ay boyunca bölgede önemli bina ve yapıların koruması güçlendirilecek, araçlar dahil vatandaşların hareket özgürlüğüne kısıtlama getirilecek, vatandaşlara kimlik kontrolleri yapılacak, Karakalpakistan'a giriş ve çıkışlar kısıtlanacak, spor ve eğlence dahil toplu etkinlikler yapılmayacak.Kararnameyle ayrıca Karakalpakistan Olağanüstü Hal Komisyonu Başkanlığı oluşturuldu ve başkanlığa Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği Komutanı Rustam Corayev tayin edildi.Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrine giderek, bölgenin önde gelenleriyle görüştü.Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, halkın görüşlerini dikkate alarak, Karakalpakistan’ın statüsüyle ilgili anayasa maddelerinin değiştirilmeyeceğini söyledi.Özbekistan'da son dönemde ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesi için bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.
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olağanüstü hal, özbekistan, protesto

Özbekistan’da protestoların yapıldığı Karakalpakistan’da 1 ay olağanüstü hal ilan edildi

00:53 03.07.2022
© AAÖzbekistan - protesto
Özbekistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA
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Özbekistan’da, protestoların yapıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'da 2 Ağustos’a kadar olağanüstü hal ilan edildi.
Kararnamede, olağanüstü hal kararının vatandaşların güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak, kanunlara riayet etmek ve düzeni sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Buna göre Karakalpakistan genelinde saat 21.00’den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Olağanüstü hal kapsamında bir ay boyunca bölgede önemli bina ve yapıların koruması güçlendirilecek, araçlar dahil vatandaşların hareket özgürlüğüne kısıtlama getirilecek, vatandaşlara kimlik kontrolleri yapılacak, Karakalpakistan'a giriş ve çıkışlar kısıtlanacak, spor ve eğlence dahil toplu etkinlikler yapılmayacak.
Kararnameyle ayrıca Karakalpakistan Olağanüstü Hal Komisyonu Başkanlığı oluşturuldu ve başkanlığa Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği Komutanı Rustam Corayev tayin edildi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrine giderek, bölgenin önde gelenleriyle görüştü.
Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, halkın görüşlerini dikkate alarak, Karakalpakistan’ın statüsüyle ilgili anayasa maddelerinin değiştirilmeyeceğini söyledi.
Özbekistan'da son dönemde ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesi için bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.
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