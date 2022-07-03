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Pakistan eski Başbakanı Han: Hırsızları iktidara getirince ülkenin yıkıldığını anlamıyor musunuz?
Pakistan eski Başbakanı Han: Hırsızları iktidara getirince ülkenin yıkıldığını anlamıyor musunuz?
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han’ın partisi Tahrik-i Insaf (PTI) destekçileri, Karaçi ve başkent İslamabad’da hükümet karşıtı dev protesto düzenledi. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T03:09+0300
2022-07-03T03:09+0300
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pakistan
imran han
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Pakistan’da eski Başbakan Imran Han'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri sokağa döküldü. Düzenlenen protestoya katılan eski Başbakan Han yaptığı konuşmada, hükümete yolsuzluğa karşı tavır alan tek kişinin kendisi olup olmadığını sordu. Konuşmasında, "Kurumlar, yozlaşmış insanların ülkeyi mahvettiğini göremiyor mu? Bu hırsızların ülkeyi yönetmesine nasıl izin verdiniz?" ifadelerini kullandı.Eski Başbakan Han, ülkede artan enflasyona, siyasi istikrarsızlığa ve akaryakıt fiyatlarına karşı endişelerini dile getirerek, destekçilerine "ithal hükümeti" kabul etmeyeceklerini yetkililere söylemeleri çağrısında bulundu. Han ayrıca konuşmasında, 'koalisyon hükümetinin sadece kendilerini kurtarmak için ulusun geleceğini tehlikeye attığını' iddia ederek, hükümetin kendisini iktidarda tutmak için yetkili kurumları yok ettiğini belirtti.
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Pakistan eski Başbakanı Han: Hırsızları iktidara getirince ülkenin yıkıldığını anlamıyor musunuz?

03:09 03.07.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMROImran Han
Imran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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Pakistan’da eski Başbakan Imran Han’ın partisi Tahrik-i Insaf (PTI) destekçileri, Karaçi ve başkent İslamabad’da hükümet karşıtı dev protesto düzenledi.
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri sokağa döküldü. Düzenlenen protestoya katılan eski Başbakan Han yaptığı konuşmada, hükümete yolsuzluğa karşı tavır alan tek kişinin kendisi olup olmadığını sordu.
Konuşmasında, "Kurumlar, yozlaşmış insanların ülkeyi mahvettiğini göremiyor mu? Bu hırsızların ülkeyi yönetmesine nasıl izin verdiniz?" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan Han, ülkede artan enflasyona, siyasi istikrarsızlığa ve akaryakıt fiyatlarına karşı endişelerini dile getirerek, destekçilerine "ithal hükümeti" kabul etmeyeceklerini yetkililere söylemeleri çağrısında bulundu.
Han ayrıca konuşmasında, 'koalisyon hükümetinin sadece kendilerini kurtarmak için ulusun geleceğini tehlikeye attığını' iddia ederek, hükümetin kendisini iktidarda tutmak için yetkili kurumları yok ettiğini belirtti.
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