https://tr.sputniknews.com/20220703/pandemide-ucretsiz-izin-calisma-suresinden-sayildi-kidem-tazminati-hesabina-eklenmelidir-1058249551.html

Pandemide 'ücretsiz izin' çalışma süresinden sayıldı: 'Kıdem tazminatı hesabına eklenmelidir'

Pandemide 'ücretsiz izin' çalışma süresinden sayıldı: 'Kıdem tazminatı hesabına eklenmelidir'

Bölge Adliye Mahkemesi, ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T12:48+0300

2022-07-03T12:48+0300

2022-07-03T12:48+0300

türkiye

türkiye

pandemi

emsal karar

mahkeme

yargıtay

işçi

ücretsiz izin

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Ücretsiz izin konusunda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinin 'j' bendinde yer alan "işverenler tarafından verilen diğer izinler" ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı konusu gündemdeydi. Konuyla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.Oy birliği ile alınan kararda, "Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 10.madde çerçevesinde tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi'nce yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220703/yargitaydan-emsal-yonetici-karari-yoneticinin-hatasi-kat-maliklerini-baglar-1058243109.html

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türkiye, pandemi, emsal karar, mahkeme, yargıtay, işçi, ücretsiz izin