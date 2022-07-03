https://tr.sputniknews.com/20220703/peskov-bati-ukraynadaki-catismanin-devam-etmesi-uzerine-bahis-oynuyor-1058262965.html

Peskov: Batı, Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesi üzerine bahis oynuyor

Peskov: Batı, Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesi üzerine bahis oynuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın bugün Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesi üzerine bahis oynadığını, ABD liderliğinde Ukraynalıların barış hakkında... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T22:19+0300

2022-07-03T22:19+0300

2022-07-03T22:19+0300

ukrayna krizi

rusya

dmitriy peskov

kremlin

ukrayna krizi

ukrayna

abd

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Peskov, Batı'nın bugün Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesi üzerine bahis oynadığını, ABD liderliğinde Ukraynalıların barış hakkında düşünmelerine ve konuşmalarına izin verilmediğini söyledi.Batılı liderlerin son zamanlarda yaptığı savaşkan açıklamalarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Şu an, Batılı ülkelerin savaşın devamı üzerine tüm gücüyle iddialaştığı andır. Bu, Washington liderliğindeki Batılı ülkelerin Ukraynalıların barış hakkında ne düşünmesine, ne konuşmasına, ne de barışı tartışmasına izin verdiği anın sürdüğü anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.‘Batı barışla ilgilenmiyor, ancak müzakerelerin zamanı gelecek’Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Avrupa’daki politikacılar farklı bakış açılarına sahip, fakat egemenlikten yoksun’Peskov, “Avrupalı liderlerin arkasında ne de olsa kendi çıkarları olan ülkeleri var. Liderler gerçekten de farklı bakış açılarına sahip olabilir. Bunu çok iyi yakalıyoruz. Ancak ne yazık ki çoğu zaman yalnızca kendi çıkarları ile yönlendirilecek güçten ve iç egemenlikten yoksun olduklarını da not ediyoruz. Bazen kolektif Batı'nın ana akımının ardından, kendi zararlarına da olsa ağır ağır ilerlemek zorunda kalıyorlar. Ve kendi kendilerine zarar veriyorlar. Kendilerini seçen insanlara zarar veriyorlar” vurgusunu yaptı.

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rusya, dmitriy peskov, kremlin, ukrayna krizi, ukrayna, abd