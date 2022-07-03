https://tr.sputniknews.com/20220703/serdar-ortactan-muzik-yasagini-elestirenlere-tepki-2200de-cikip-0000da-sahneden-inebiliriz-1058244841.html

Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki: '22:00'de çıkıp, 00:00'da sahneden inebiliriz'

Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki: '22:00'de çıkıp, 00:00'da sahneden inebiliriz'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T10:27+0300

2022-07-03T10:27+0300

2022-07-03T10:27+0300

türkiye

müzik

müzik kısıtlaması

serdar ortaç

yasak

şarkı

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Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti. Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kararı destekleyen açıklamalar geldi.Ünlü şarkıcı Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/valilik-rapci-sefoyu-muzik-yasagi-baslamadan-sahneden-indirdi-ne-istiyorsunuz-anlamadim-1057690408.html

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müzik, müzik kısıtlaması, serdar ortaç, yasak, şarkı