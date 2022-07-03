https://tr.sputniknews.com/20220703/serdar-ortactan-muzik-yasagini-elestirenlere-tepki-2200de-cikip-0000da-sahneden-inebiliriz-1058244841.html
Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki: '22:00'de çıkıp, 00:00'da sahneden inebiliriz'
Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki: '22:00'de çıkıp, 00:00'da sahneden inebiliriz'
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T10:27+0300
2022-07-03T10:27+0300
2022-07-03T10:27+0300
türkiye
müzik
müzik kısıtlaması
serdar ortaç
yasak
şarkı
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Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti. Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kararı destekleyen açıklamalar geldi.Ünlü şarkıcı Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/valilik-rapci-sefoyu-muzik-yasagi-baslamadan-sahneden-indirdi-ne-istiyorsunuz-anlamadim-1057690408.html
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müzik, müzik kısıtlaması, serdar ortaç, yasak, şarkı
Serdar Ortaç'tan müzik yasağını eleştirenlere tepki: '22:00'de çıkıp, 00:00'da sahneden inebiliriz'
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence" dedi.
Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti.
Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kararı destekleyen açıklamalar geldi.
Ünlü şarkıcı Ortaç, müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence" dedi.