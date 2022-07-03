https://tr.sputniknews.com/20220703/sirbistan-macaristan-sinirindaki-siginmaci-kampinda-catisma-1-olu-7-yarali-1058241617.html

Sırbistan-Macaristan sınırındaki sığınmacı kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Sırbistan-Macaristan sınırındaki sığınmacı kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Sırbistan-Macaristan sınırı yakınındaki sığınmacı kampında iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T03:56+0300

2022-07-03T03:56+0300

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeyindeki Subotica'nın dışındaki bir ormandaki sığınmacı grubu arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğunu söyledi. Subotica Belediye Başkanı Stevan Bakiç, olaydaki kişilerin çoğunun 20-30 yaşlarında olduklarını ve kimliklerinin olmadığını söyleyerek, polisin Macaristan sınırından yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormana erişimi engellediğini bildirdi.Yetkililer silahlı çatışmanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtirken, yerel medya olayın Afgan ve Pakistanlı sığınmacılar arasında, bölgeden Avrupa Birliği üyesi Macaristan'a yapılan insan kaçakçılığı nedeniyle meydana geldiğini aktardı.

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sırbistan, macaristan, sığınmacı, çatışma