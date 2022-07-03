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Sırbistan-Macaristan sınırındaki sığınmacı kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı
Sırbistan-Macaristan sınırındaki sığınmacı kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı
Sırbistan-Macaristan sınırı yakınındaki sığınmacı kampında iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-03T03:58+0300
dünya
sırbistan
macaristan
sığınmacı
çatışma
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeyindeki Subotica'nın dışındaki bir ormandaki sığınmacı grubu arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğunu söyledi. Subotica Belediye Başkanı Stevan Bakiç, olaydaki kişilerin çoğunun 20-30 yaşlarında olduklarını ve kimliklerinin olmadığını söyleyerek, polisin Macaristan sınırından yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormana erişimi engellediğini bildirdi.Yetkililer silahlı çatışmanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtirken, yerel medya olayın Afgan ve Pakistanlı sığınmacılar arasında, bölgeden Avrupa Birliği üyesi Macaristan'a yapılan insan kaçakçılığı nedeniyle meydana geldiğini aktardı.
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sırbistan, macaristan, sığınmacı, çatışma

Sırbistan-Macaristan sınırındaki sığınmacı kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

03:56 03.07.2022 (güncellendi: 03:58 03.07.2022)
© AP Photo / Zoltan Gergely Kelemen/MTI Macaristan sınırı- sığınmacı
Macaristan sınırı- sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Zoltan Gergely Kelemen/MTI
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Sırbistan-Macaristan sınırı yakınındaki sığınmacı kampında iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeyindeki Subotica'nın dışındaki bir ormandaki sığınmacı grubu arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğunu söyledi.
Subotica Belediye Başkanı Stevan Bakiç, olaydaki kişilerin çoğunun 20-30 yaşlarında olduklarını ve kimliklerinin olmadığını söyleyerek, polisin Macaristan sınırından yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormana erişimi engellediğini bildirdi.

Yetkililer silahlı çatışmanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtirken, yerel medya olayın Afgan ve Pakistanlı sığınmacılar arasında, bölgeden Avrupa Birliği üyesi Macaristan'a yapılan insan kaçakçılığı nedeniyle meydana geldiğini aktardı.
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