https://tr.sputniknews.com/20220703/susuz-kalan-kargaya-elleriyle-su-icirdi-1058254499.html

Susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi

Susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi

Ankara’da susuz kalan bir kargayı fark eden vatandaş, su şişesi ile kargaya su vererek yardımcı oldu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T15:24+0300

2022-07-03T15:24+0300

2022-07-03T15:24+0300

yaşam

türkiye

ankara

karga

su

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Ankara’da susuz kalan bir karga, insanların yoğun olduğu bir yerde taşın üstüne kondu. Karganın bir sorunu olduğunu düşünen bir kişi ise ona pet şişe ile su uzattı. Karganın suyu içtiğini gören vatandaş, hararetlenmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak başından aşağı su döktü.Daha sonra pet şişenin kapağıyla karganın önüne su koyan vatandaş karganın su ihtiyacını giderdiğini anladı.

ankara

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türkiye, ankara, karga, su