https://tr.sputniknews.com/20220703/susuz-kalan-kargaya-elleriyle-su-icirdi-1058254499.html
Susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi
Susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi
Ankara’da susuz kalan bir kargayı fark eden vatandaş, su şişesi ile kargaya su vererek yardımcı oldu. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T15:24+0300
2022-07-03T15:24+0300
2022-07-03T15:24+0300
yaşam
türkiye
ankara
karga
su
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Ankara’da susuz kalan bir karga, insanların yoğun olduğu bir yerde taşın üstüne kondu. Karganın bir sorunu olduğunu düşünen bir kişi ise ona pet şişe ile su uzattı. Karganın suyu içtiğini gören vatandaş, hararetlenmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak başından aşağı su döktü.Daha sonra pet şişenin kapağıyla karganın önüne su koyan vatandaş karganın su ihtiyacını giderdiğini anladı.
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türkiye, ankara, karga, su
Susuz kalan kargaya elleriyle su içirdi
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Ankara’da susuz kalan bir kargayı fark eden vatandaş, su şişesi ile kargaya su vererek yardımcı oldu.
Ankara’da susuz kalan bir karga, insanların yoğun olduğu bir yerde taşın üstüne kondu. Karganın bir sorunu olduğunu düşünen bir kişi ise ona pet şişe ile su uzattı. Karganın suyu içtiğini gören vatandaş, hararetlenmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak başından aşağı su döktü.
Daha sonra pet şişenin kapağıyla karganın önüne su koyan vatandaş karganın su ihtiyacını giderdiğini anladı.