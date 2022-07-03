https://tr.sputniknews.com/20220703/tip-merkezinde-oksijen-tupu-patladi-1-isci-hayatini-kaybetti-1058255941.html

Tıp merkezinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi hayatını kaybetti

Tıp merkezinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen tüpü patladı. Geniş bir çevrede duyulan... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T15:55+0300

2022-07-03T15:55+0300

2022-07-03T15:55+0300

türkiye

istanbul

oksijen tüpü

patlama

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İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre klimaların bakımı için Aydın Adıyaman sabah saatlerinde tıp merkezine gitti. Adıyaman, klimalara gaz doldurduğu sırada oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sesi tıp merkezinin çevresinden de duyuldu.Tıp merkezindeki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın Adıyaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Adıyaman’ın cenazesi ambulansla tıp merkezi yakınındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.Caddede esnaf olan bir kişi, "Biz içeride çalışıyorduk. Çok şiddetli bir patlama sesi geldi ama herhangi bir duman, yangın çıkmadı. Herhalde bir şey sıkıştı patladı. Bomba patlar gibi ses geldi. Olaydan hemen sonra polisler geldi" diye konuştu.

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istanbul, oksijen tüpü, patlama