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https://tr.sputniknews.com/20220703/valilik-acikladi-istanbulda-ormanlara-giris-yasagi-geldi-1058260266.html
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı geldi
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı geldi
İstanbul’da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz’a kadar yasaklandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T18:43+0300
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türkiye
istanbul
istanbul valiliği
ormanlık alan
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İstanbul Valisi Yerlikaya "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklaması yaptı.
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istanbul, istanbul valiliği, ormanlık alan, yasak

Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı geldi

18:43 03.07.2022
© DHABabalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın
Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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İstanbul’da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz’a kadar yasaklandı.
İstanbul Valisi Yerlikaya "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklaması yaptı.
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