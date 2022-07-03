Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı geldi

İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları,tabiat parkları,korular,parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak,spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.



Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.

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