AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar

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Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden 'Avrupa Evine Doğru' hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.