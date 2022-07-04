AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar

Başkent Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.
Başkent Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.
Göstericiler, ülkelerine AB tarafından 'aday ülke' statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.
Göstericiler, ülkelerine AB tarafından 'aday ülke' statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.
Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece 'Avrupa perspektifi' sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.
Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece 'Avrupa perspektifi' sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.
Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden 'Avrupa Evine Doğru' hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.
Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden 'Avrupa Evine Doğru' hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB liderlerinin AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' verilmesi üzerinden anlaştığını duyurmuş, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verildiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a bu statüyü vermeye hazır olduğunu aktarmıştı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB liderlerinin AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' verilmesi üzerinden anlaştığını duyurmuş, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verildiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a bu statüyü vermeye hazır olduğunu aktarmıştı.