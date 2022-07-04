Türkiye
SON DAKİKA| ENAG: Enflasyon haziranda yıllık yüzde 175.5'e yükseldi
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220704/1058272166.html
AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar
AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa indi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T08:52+0300
2022-07-04T08:52+0300
multimedya
gürcistan
ab
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058271488_0:156:3004:1846_1920x0_80_0_0_ae77b209443856e3cbacc880f8c1de50.jpg
gürcistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058271488_168:0:2837:2002_1920x0_80_0_0_e3e191d90b8acd31b39424700a6efad7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, gürcistan, ab, ukrayna

AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar

08:52 04.07.2022
Abone olTelegram
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, AB'den 'aday ülke' statüsü alamayan hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa indi.
© VANO SHLAMOV

Başkent Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.

Başkent Tiflis&#x27;te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.Kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli&#x27;yi kapatan göstericiler, Gürcistan&#x27;ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı. - Sputnik Türkiye
1/5
© VANO SHLAMOV

Başkent Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.

© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

Göstericiler, ülkelerine AB tarafından 'aday ülke' statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.

Göstericiler, ülkelerine AB tarafından &#x27;aday ülke&#x27; statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili&#x27;ye istifa çağrısını yeniledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

Göstericiler, ülkelerine AB tarafından 'aday ülke' statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.

© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece 'Avrupa perspektifi' sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.

Ukrayna ve Moldova&#x27;ya &#x27;aday ülke&#x27; statüsü verildiği ama Gürcistan&#x27;a sadece &#x27;Avrupa perspektifi&#x27; sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece 'Avrupa perspektifi' sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.

© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden 'Avrupa Evine Doğru' hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.

Gürcistan&#x27;ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden &#x27;Avrupa Evine Doğru&#x27; hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran&#x27;da gösteri düzenleyip Başbakan&#x27;a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden 'Avrupa Evine Doğru' hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.

© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB liderlerinin AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' verilmesi üzerinden anlaştığını duyurmuş, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verildiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a bu statüyü vermeye hazır olduğunu aktarmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB liderlerinin AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova&#x27;ya &#x27;aday ülke&#x27; verilmesi üzerinden anlaştığını duyurmuş, Gürcistan&#x27;ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verildiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a bu statüyü vermeye hazır olduğunu aktarmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İLKİN HÜSEYNOV-AW660689

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB liderlerinin AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' verilmesi üzerinden anlaştığını duyurmuş, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verildiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a bu statüyü vermeye hazır olduğunu aktarmıştı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала