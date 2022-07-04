https://tr.sputniknews.com/20220704/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarinda-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1058298868.html

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silah sesleri: 'Çok sayıda kişi vuruldu'

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silah sesleri: 'Çok sayıda kişi vuruldu'

ABD'nin Illinois eyaletinde Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz geçit töreni sırasında çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. Olayda yaralananlar olduğu ve... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T19:28+0300

2022-07-04T19:28+0300

2022-07-04T20:08+0300

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Lake County Şerif ofisinden yapılan açıklamaya göre, Highland Park'taki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu.Sosyal medyada paylaşılan bir TikTok videosunda, kalabalığın içinden birinin ateş açıldığı konusunda yaptığı uyarı sonrası geçit törenine katılanların kaçmaya başladığı görülüyor.Yerel basında yer alan haberlerde sarı sırt çantalı bir erkeğin 25 el ateş ettiği bildirildi.Çok sayıda yaralı ve can kaybı olduğuna dair iddialar olsa da yerel makamlar, şu ana kadar olası bir kayba ilişkin ayrıntı paylaşmadı.Görgü tanıkları battaniyelerle kaplı kanlı cesetler gördüklerini iddia ediyor.Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rothering, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bölge sakinlerinden şehir merkezinden uzak durmalarını istedi.

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bağımsızlık günü, 4 temmuz bağımsızlık günü, son dakika