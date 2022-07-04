ABD'de polisin 60'tan çok kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma görüntüleri yayınlandı
08:17 04.07.2022 (güncellendi: 08:34 04.07.2022)
© AFP 2022 / MATTHEW HATCHERJayland Walker
© AFP 2022 / MATTHEW HATCHER
ABD'nin Ohio eyaletinde, polisin 25 yaşındaki siyah gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü görüntüler yayınlandı.
Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.
Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi.
Mylett, görüntüleri, 'izlenmesi zor ve 'şoke edici' olarak nitelendirirken delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı.
Polis şefi, "Bir polis memuru, hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır" dedi.
His name is Jayland Walker. — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) June 30, 2022
8 Akron Ohio cops fired 90 bullets at him, hitting him 60 times throughout hie entire body.
The cops pulled him over for a TRAFFIC VIOLATION.
He was 25.
He was a @doordash driver.
HE WAS UNARMED.
HE WAS MURDERED.#JaylandWalker pic.twitter.com/CLqQtgx1ZQ
Öte yandan Walker'ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin aracındayken ekiplere ateş ettiğini iddia etti.
Polislerin vücut kamerasından derlenen videoda, ekiplerin takip ettiği Walker'ın, bir süre sonra aracını sağa çektiği ve koşarak uzaklaştığı görülüyor. Vurulduğu anda peşinden koşan polislere sırtı dönük olan siyahi gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı.
⚠️Warning: GRAPHIC— Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022
Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.
Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.
The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi
Walker'ın öldürülmesi Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran'da Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.
Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.
Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan açıklamasında, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum" ifadesine yer vermişti.