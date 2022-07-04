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ABD'de polisin 60'tan çok kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma görüntüleri yayınlandı
ABD'de polisin 60'tan çok kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma görüntüleri yayınlandı
ABD'nin Ohio eyaletinde, polisin 25 yaşındaki siyah gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü görüntüler yayınlandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T08:17+0300
2022-07-04T08:34+0300
dünya
abd
siyah
polis
jayland walker
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Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü. Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi. Mylett, görüntüleri, 'izlenmesi zor ve 'şoke edici' olarak nitelendirirken delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı. Polis şefi, "Bir polis memuru, hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır" dedi. Öte yandan Walker'ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin aracındayken ekiplere ateş ettiğini iddia etti. Polislerin vücut kamerasından derlenen videoda, ekiplerin takip ettiği Walker'ın, bir süre sonra aracını sağa çektiği ve koşarak uzaklaştığı görülüyor. Vurulduğu anda peşinden koşan polislere sırtı dönük olan siyahi gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı. Walker'ın öldürülmesi Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran'da Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu. Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti. Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan açıklamasında, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum" ifadesine yer vermişti.
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abd, siyah, polis, jayland walker

ABD'de polisin 60'tan çok kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma görüntüleri yayınlandı

08:17 04.07.2022 (güncellendi: 08:34 04.07.2022)
© AFP 2022 / MATTHEW HATCHERJayland Walker
Jayland Walker - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / MATTHEW HATCHER
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ABD'nin Ohio eyaletinde, polisin 25 yaşındaki siyah gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü görüntüler yayınlandı.
Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.
Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi.
Mylett, görüntüleri, 'izlenmesi zor ve 'şoke edici' olarak nitelendirirken delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı.
Polis şefi, "Bir polis memuru, hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır" dedi.
Öte yandan Walker'ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin aracındayken ekiplere ateş ettiğini iddia etti.
Polislerin vücut kamerasından derlenen videoda, ekiplerin takip ettiği Walker'ın, bir süre sonra aracını sağa çektiği ve koşarak uzaklaştığı görülüyor. Vurulduğu anda peşinden koşan polislere sırtı dönük olan siyahi gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı.
Walker'ın öldürülmesi Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran'da Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.
Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.
Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan açıklamasında, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum" ifadesine yer vermişti.
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