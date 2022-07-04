https://tr.sputniknews.com/20220704/abdde-tecavuzden-hamile-kalan-10-yasindaki-cocuk-kurtaj-olacak-eyalet-aramak-zorunda-birakildi--1058294435.html

ABD'de tecavüzden hamile kalan 10 yaşındaki çocuk, kürtaj olacak eyalet aramak zorunda bırakıldı

ABD'de tecavüzden hamile kalan 10 yaşındaki çocuk, kürtaj olacak eyalet aramak zorunda bırakıldı

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla girilen süreçte Ohio eyaletinde tecavüze uğrayarak hamile kalan 10 yaşındaki bir kız... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T17:46+0300

2022-07-04T17:46+0300

2022-07-04T17:55+0300

dünya

abd

kürtaj

ohio

indiana

güney dakota

abd yüksek mahkemesi

donald trump

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından Ohio eyaletinin embriyonik kardiyak aktivitenin başladığı hamileliğin 6. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan 2019 tarihli yasasının tam manasıyla uygulanması önünde hiçbir engel kalmadı. Yüksek Mahkeme'nin 24 Haziran'daki kararından 3 gün sonra, Ohio'da tecavüz nedeniyle 6 haftalık hamile olan 10 yaşındaki kız çocuğunun kendi eyaletinde kürtaj olma ihtimalinin tümüyle ortadan kalkması vakası medyaya yansıyarak büyük tartışma kopardı.Indiana eyaletinin başkenti Indianapolis kentinde kadın doğum uzmanı-jinekolog olarak çalışan Dr. Caitlin Bernard, Ohio'da çocuk istismarı mağdurlarını tedavi eden bir meslektaşından yardım isteyen bir telefon aldığını medyaya duyurdu.Indiana eyaleti henüz kürtajı kısıtlamadı ya da yasaklamadı. Ancak eyalet kongresinin bu ay içinde düzenleyeceği özel oturumdan bu yönde karar çıkması kuvvetle muhtemel.Kürtajın yasaklandığı ya da kısıtlandığı komşu eyaletlerden Indiana'daki kliniklere gelen hasta sayısında keskin artış olduğunu söyleyen Bernard, "Birkaç hafta içinde bu hizmeti sağlayamaz hale geldiğimizde olacakları hayal etmek zor” dedi.10 yaşındaki tecavüz mağduru hamile kız çocuğu vakası, önde gelen kürtaj karşıtı siyasi figürleri zor durumda bıraktı. 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması beklenen önceki Başkan Donald Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı adayı olarak adı geçen Güney Dakota Valisi Kristi Noem, CNN'in konuyla ilgili ısrarlı sorularına top çevirerek yanıt verdi. Vali, "10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden sapık, korkunç ve dengesiz birey hakkında kimsenin konuşmaması, inanılmaz" diyerek dikkati başka yöne çevirmeye çalıştı. Gelgelelim valinin imzaladığı kararla kürtaj, Güney Dakota'da 'hamile kadının hayatını korumak için gerekli olduğuna dair uygun ve makul tıbbi karar olmadıkça' suç teşkil ediyor. Ensest ve tecavüz vakaları da istisna oluşturmuyor. Yanısıra Güney Dakota'da cuma günü çıkarılan kararla teletıp (telekomünikasyon yoluyla uzaktan teşhis ve tedavi) ile tıbbi kürtaj yasaklandı ve kürtajda ruhsatsız hekimlik uygulamasının cezası artırıldı.CNN sunucusunun hamile kalan 10 yaşındaki bir tecavüz kurbanının yasal kürtaj için eyalet sınırlarının dışına çıkmaya zorlanmasının adil olup olmadığı konusunda sıkıştırması üzerine, Güney Dakota Valisi, 'çocuklara tecavüzün Yüksek Mahkeme'nin de tarttığı bir konu olduğunu, kamuoyunun bunu yapan hasta bireylere çare bulması gerektiğini' söyledi. Eyaletinde benzer bir olay meydana gelirse yasanın değiştirilmesini isteyip istemeyeceği sorulduğunda, Noem, şu yanıtı verdi:"Trajik bir durumun başka bir trajedi tarafından sürdürülmesi gerektiğine inanmıyorum. Her hayatın değerli olduğunu söyleyen bir hayat yaşadığımızdan emin olmak için yapmamız gereken daha çok şey var, özellikle o 10 yaşındaki kız gibi paramparça olmuş masum hayatlar sözkonusu olduğunda."Mağdur kız çocuğunun bebeği doğurması gerekip gerekmediği sorulduğunda, Noem, şöyle konuştu: “Her bir hayat, her bir hayat değerlidir. Bu trajedi, korkunç. Ancak Güney Dakota'da bugünkü yasa, annenin hayatını kurtarmak dışında kürtajın yasadışı olduğu yönünde.”Bunu, 10 yaşındaki bir çocuğa kürtaj yapılmasına izin verilmesinin annenin hayatını korumak olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusu takip etti. Bu yorumu dışlamayan “Evet, durum, doktor, aile, ona en yakın kişiler, orada o aile için kararları verecek” diyen Trump yandaşı vali, her vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmasına karşı çıkmasına rağmen anneleri asla yalnız bırakmayacaklarını iddia etti.

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abd, kürtaj, ohio, indiana, güney dakota, abd yüksek mahkemesi, donald trump