https://tr.sputniknews.com/20220704/abdden-starlinkin-hareket-halindeki-araclarda-kullanilmasina-onay-1058298267.html

ABD’den Starlink'in hareket halindeki araçlarda kullanılmasına onay

ABD’den Starlink'in hareket halindeki araçlarda kullanılmasına onay

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uydu interneti sistemi Starlink'in araba, uçak, tekne gibi hareket halindeki araçlara... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T19:19+0300

2022-07-04T19:19+0300

2022-07-04T19:19+0300

starlink

dünya

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uydu

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ABD, uydu interneti sistemi Starlink'in hareket halindeki araçlarda kullanılmasını onayladı.FCC Uluslararası Büro Şefi Tom Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "SpaceX'in uydu interneti sisteminin internet ağını şu anda artan ihtiyaçlara göre genişletmesine izin veriyoruz. Ülkenin bir ucundan bir ucuna karavan ile seyahat eden insanlar, Avrupa'dan ABD'ye gelen yük gemileri, iç ya da dış hatlarda uçan yolcular bu ihtiyacı duyuyor" ifadesini kullandı.Yapılan bu yetkilendirme ile SpaceX Starlink uydu interneti sistemi ile müşterilere ya da işletmelere hizmet sağlayabilecek.Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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starlink, abd, space x, uydu