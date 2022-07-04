https://tr.sputniknews.com/20220704/adiyamanda-dag-kecisi-avlayan-2-kisiye-758-bin-tl-ceza-1058292466.html

Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza

Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza

Adıyaman’da 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T16:24+0300

2022-07-04T16:24+0300

2022-07-04T16:35+0300

dağ keçisi

türkiye

para cezası

yasa dışı avlanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058292321_0:59:854:539_1920x0_80_0_0_4c450641eb874d248821072b027a8641.jpg

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde kaçak avcılar tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi alması üzerine Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladıkları 3 dağ keçisini araçlarına yükleyen şahıslar Çelikhan istikametine ilerlerken ekipleri fark etti. Şahıslar araçtaki etleri araziye attı. Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç bulunan H.A ve M.B.’ye kaçak avladıkları 3 dağ keçisi için cezai işlem uygulandı.Vurulan her bir dağ keçisi için 250 bin TL tazminat olmak üzere 750 bin TL tazminat, ayrıca kişi başı 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 758 bin 400 TL para cezası uygulandı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220621/evinde-dag-kecisi-boynuzu-ele-gecirilen-kisiye-513-bin-lira-para-cezasi-1057692978.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dağ keçisi, para cezası, yasa dışı avlanma