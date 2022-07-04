https://tr.sputniknews.com/20220704/adiyamanda-dag-kecisi-avlayan-2-kisiye-758-bin-tl-ceza-1058292466.html
Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza
Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza
Adıyaman’da 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T16:24+0300
2022-07-04T16:24+0300
2022-07-04T16:35+0300
dağ keçisi
türkiye
para cezası
yasa dışı avlanma
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde kaçak avcılar tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi alması üzerine Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladıkları 3 dağ keçisini araçlarına yükleyen şahıslar Çelikhan istikametine ilerlerken ekipleri fark etti. Şahıslar araçtaki etleri araziye attı. Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç bulunan H.A ve M.B.’ye kaçak avladıkları 3 dağ keçisi için cezai işlem uygulandı.Vurulan her bir dağ keçisi için 250 bin TL tazminat olmak üzere 750 bin TL tazminat, ayrıca kişi başı 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 758 bin 400 TL para cezası uygulandı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/evinde-dag-kecisi-boynuzu-ele-gecirilen-kisiye-513-bin-lira-para-cezasi-1057692978.html
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dağ keçisi, para cezası, yasa dışı avlanma
Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza
16:24 04.07.2022 (güncellendi: 16:35 04.07.2022) Abone ol
Adıyaman’da 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde kaçak avcılar tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi alması üzerine Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladıkları 3 dağ keçisini araçlarına yükleyen şahıslar Çelikhan istikametine ilerlerken ekipleri fark etti. Şahıslar araçtaki etleri araziye attı. Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç bulunan H.A ve M.B.’ye kaçak avladıkları 3 dağ keçisi için cezai işlem uygulandı.
Vurulan her bir dağ keçisi için 250 bin TL tazminat olmak üzere 750 bin TL tazminat, ayrıca kişi başı 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 758 bin 400 TL para cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.