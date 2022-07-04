Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220704/adiyamanda-dag-kecisi-avlayan-2-kisiye-758-bin-tl-ceza-1058292466.html
Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza
Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza
Adıyaman’da 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T16:24+0300
2022-07-04T16:35+0300
dağ keçisi
türkiye
para cezası
yasa dışı avlanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058292321_0:59:854:539_1920x0_80_0_0_4c450641eb874d248821072b027a8641.jpg
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde kaçak avcılar tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi alması üzerine Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladıkları 3 dağ keçisini araçlarına yükleyen şahıslar Çelikhan istikametine ilerlerken ekipleri fark etti. Şahıslar araçtaki etleri araziye attı. Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç bulunan H.A ve M.B.’ye kaçak avladıkları 3 dağ keçisi için cezai işlem uygulandı.Vurulan her bir dağ keçisi için 250 bin TL tazminat olmak üzere 750 bin TL tazminat, ayrıca kişi başı 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 758 bin 400 TL para cezası uygulandı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/evinde-dag-kecisi-boynuzu-ele-gecirilen-kisiye-513-bin-lira-para-cezasi-1057692978.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058292321_29:0:826:598_1920x0_80_0_0_2fd75095614fa4e2ee753f7d3658b48d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dağ keçisi, para cezası, yasa dışı avlanma

Adıyaman'da dağ keçisi avlayan iki kişiye 758 bin TL ceza

16:24 04.07.2022 (güncellendi: 16:35 04.07.2022)
© İHAAdıyaman'da avlanan dağ keçisi
Adıyaman'da avlanan dağ keçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Adıyaman’da 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 kişiye 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Çat Deresi mevkiinde kaçak avcılar tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi alması üzerine Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladıkları 3 dağ keçisini araçlarına yükleyen şahıslar Çelikhan istikametine ilerlerken ekipleri fark etti. Şahıslar araçtaki etleri araziye attı. Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç bulunan H.A ve M.B.’ye kaçak avladıkları 3 dağ keçisi için cezai işlem uygulandı.
Vurulan her bir dağ keçisi için 250 bin TL tazminat olmak üzere 750 bin TL tazminat, ayrıca kişi başı 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 758 bin 400 TL para cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
dağ keçisi boynuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası
21 Haziran , 12:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала