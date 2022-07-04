https://tr.sputniknews.com/20220704/ali-babacandan-tuikin-enflasyon-verilerine-tepki-yine-masallah-cok-hassas-tartmislar-1058283524.html
Ali Babacan’dan TÜİK'in enflasyon verilerine tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar
Ali Babacan’dan TÜİK'in enflasyon verilerine tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini eleştirerek, “Yine maşallah çok hassas tartmışlar"... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T13:26+0300
2022-07-04T13:26+0300
2022-07-04T13:27+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
ali babacan
deva partisi
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TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4.95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu.Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Babacan’ın paylaşımı şöyle:“Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200’e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz.”
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türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, ali babacan, deva partisi
Ali Babacan’dan TÜİK'in enflasyon verilerine tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar
13:26 04.07.2022 (güncellendi: 13:27 04.07.2022) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini eleştirerek, “Yine maşallah çok hassas tartmışlar" diyerek tepki gösterdi.
TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4.95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Babacan’ın paylaşımı şöyle:
“Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200’e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz.”