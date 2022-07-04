https://tr.sputniknews.com/20220704/alt-gecidi-trafige-kapatip-asker-eglencesi-duzenleyenlere-ceza-uygulandi-1058304595.html
Alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza uygulandı
Alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza uygulandı
İstanbul’da alt geçidi trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenleyen 3 kişiye 2 bin 156 lira ceza kesildi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T22:33+0300
2022-07-04T22:33+0300
2022-07-04T22:35+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
asker eğlencesi
sürücü
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Esenyurt’ta bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için konvoy oluşturdu. Gençler bir alt geçidi trafiğe kapatarak eğlendi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit etti. Yakalanan 3 kişiye toplamda 2 bin 156 lira para cezası uygulandı. Öte yandan sürücülerden G.T.’ye aracındaki mevzuata uygun olmayan ses sistemi tertibatının sökülmesi için yasal süre tanındığı belirtildi.
türkiye
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esenyurt
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istanbul, esenyurt, asker eğlencesi, sürücü
Alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza uygulandı
22:33 04.07.2022 (güncellendi: 22:35 04.07.2022) Abone ol
İstanbul’da alt geçidi trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenleyen 3 kişiye 2 bin 156 lira ceza kesildi.
Esenyurt’ta bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için konvoy oluşturdu. Gençler bir alt geçidi trafiğe kapatarak eğlendi.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit etti. Yakalanan 3 kişiye toplamda 2 bin 156 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan sürücülerden G.T.’ye aracındaki mevzuata uygun olmayan ses sistemi tertibatının sökülmesi için yasal süre tanındığı belirtildi.