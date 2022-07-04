https://tr.sputniknews.com/20220704/alt-gecidi-trafige-kapatip-asker-eglencesi-duzenleyenlere-ceza-uygulandi-1058304595.html

Alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza uygulandı

İstanbul’da alt geçidi trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenleyen 3 kişiye 2 bin 156 lira ceza kesildi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

esenyurt

asker eğlencesi

sürücü

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Esenyurt’ta bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için konvoy oluşturdu. Gençler bir alt geçidi trafiğe kapatarak eğlendi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit etti. Yakalanan 3 kişiye toplamda 2 bin 156 lira para cezası uygulandı. Öte yandan sürücülerden G.T.’ye aracındaki mevzuata uygun olmayan ses sistemi tertibatının sökülmesi için yasal süre tanındığı belirtildi.

türkiye

istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, asker eğlencesi, sürücü