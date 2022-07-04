https://tr.sputniknews.com/20220704/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1058286412.html

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T14:08+0300

2022-07-04T14:08+0300

2022-07-04T14:22+0300

antalya

türkiye

orman yangını

helikopter

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Antalya'nın Serik ilçesinde Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

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antalya, orman yangını, helikopter