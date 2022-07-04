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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T14:08+0300
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antalya
türkiye
orman yangını
helikopter
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Antalya'nın Serik ilçesinde Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/izmir-yanginina-iliskin-1-gozalti-keyfime-yaktim-1058269999.html
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antalya, orman yangını, helikopter

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

14:08 04.07.2022 (güncellendi: 14:22 04.07.2022)
© İHAAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.
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