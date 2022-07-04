https://tr.sputniknews.com/20220704/arastirma-vatandaslarin-yuzde-70inin-tatile-gidecek-parasi-yok--1058270779.html

Araştırma: Vatandaşların yüzde 70'inin tatile gidecek parası yok

Araştırma: Vatandaşların yüzde 70'inin tatile gidecek parası yok

Yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 70’inin tatile gidecek parası yok. 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil eden ‘Z kuşağı’nın da... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T08:15+0300

2022-07-04T08:15+0300

2022-07-04T08:15+0300

ekonomi

tatil

araştırma

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Tüketici Birliği Federasyonu “Yaşasın Tatil” isimli kamuoyu araştırmasını yayınladı. Buna göre, vatandaşların yüzde 69.7'sinin tatile çıkmak için bütçesinin yeterli olmadığını belirtiyor. Son bir yıl içinde tatile gidemeyenlerde en büyük pay da Z kuşağını ait. Genç nüfusu ifade eden Z kuşağının yüzde 89'u tatile gidemiyor.Yapılan ankette “Ne sıklıkta tatilde gidersiniz” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 43.7'si son üç yıldır tatile gidemediğini beyan ederken, yüzde 37.6'sı yılda sadece bir kez tatile gittiğini, yüzde 15'i ise yılda 2-3 kez tatile gittiğini beyan etti.Taksitli tatil planıSözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, yaşasın Tatil isimli araştırmada, yaz tatiline gideceğini beyan edenlerin yüzde 52'si kendi bütçesiyle tatilini finanse edeceğini belirtirken, yüzde 44'ü ise kredi kartına taksit ile tatile gideceğini belirtti. Tatile gideceğini beyan edenlerin yüzde 18'i kendi yazlık evinde kalacağını söyledi. Öte yandan yüzde 16'sı yakınlarına ait yazlık evde kalacağını kaydetti. Bu veriler ışığında tatile gideceğini beyan edenlerin yaklaşık üçte birinin ücretli konaklama yöntemlerini tercih etmediği görüldü.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tatil, araştırma