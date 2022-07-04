https://tr.sputniknews.com/20220704/baba-ile-oglu-hastanenin-guvenlik-gorevlilerini-darp-etti-ustlerinden-3-bicak-ve-1-satir-cikti-1058292184.html

Baba ile oğlu, hastanenin güvenlik görevlilerini darp etti: Üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

Baba ile oğlu, hastanenin güvenlik görevlilerini darp etti: Üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T16:23+0300

2022-07-04T16:23+0300

2022-07-04T16:23+0300

türkiye

türkiye

izmir

ege üniversitesi tıp fakültesi

hasta

güvenlik görevlisi

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İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde travma bölümünde yatmakta olduğunu ileri sürdükleri hastayı ziyaret etmek isteyen 3 kişi, hastanenin özel güvenlik görevlilerince ‘sadece bir kişi içeri girebilir’ yönünde ikaz edildi. İkazlara aldırış etmeyerek giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.Hastanede arbede yaşandıÇok sayıda güvenlik personelinin müdahale etmekte güçlük çektiği olayda, koridorda yaşanan arbedenin ardından bir ara hastanenin dışına çıkarılan baba-oğul, burada da personellere saldırmaya devam etti. Olaya müdahale eden hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla tekrar hastane içerisine alınan şüpheliler, burada da saldırganlıklarını sürdürdü. Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktıOlay sonrası 1’i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Baba M.A. ve oğlu Y.A., ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220703/isci-hayatini-kaybetti-calisanlar-saglik-ekiplerine-saldirdi-1058243747.html

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türkiye, izmir, ege üniversitesi tıp fakültesi, hasta, güvenlik görevlisi