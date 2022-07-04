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https://tr.sputniknews.com/20220704/bagimsiz-milletvekili-kakabavehden-isvec-disisleri-bakani-hakkinda-suc-duyurusu-1058305274.html
Bağımsız milletvekili Kakabaveh'den İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu
Bağımsız milletvekili Kakabaveh'den İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu
Bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T22:58+0300
2022-07-04T22:59+0300
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İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, YPG'ye desteğiyle bilinen bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın 'yasa dışı' olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/isvec-icisleri-bakani-hakkinda-verilen-gensoru-onergesi-kabul-edilmedi--1057086145.html
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amineh kakabaveh, ypg, ann linde

Bağımsız milletvekili Kakabaveh'den İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

22:58 04.07.2022 (güncellendi: 22:59 04.07.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girAnn Linde
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, YPG'ye desteğiyle bilinen bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın 'yasa dışı' olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.
Morgan Johansson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
DÜNYA
İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi
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