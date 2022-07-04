https://tr.sputniknews.com/20220704/bagimsiz-milletvekili-kakabavehden-isvec-disisleri-bakani-hakkinda-suc-duyurusu-1058305274.html
Bağımsız milletvekili Kakabaveh'den İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu
Bağımsız milletvekili Kakabaveh'den İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu
Bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T22:58+0300
2022-07-04T22:58+0300
2022-07-04T22:59+0300
amineh kakabaveh
ypg
dünya
ann linde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058118145_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_674ae4efa8a33a4ee4b80b37ba53ae13.jpg
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, YPG'ye desteğiyle bilinen bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın 'yasa dışı' olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/isvec-icisleri-bakani-hakkinda-verilen-gensoru-onergesi-kabul-edilmedi--1057086145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058118145_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2171b314c0e885b9aecff834e90bdfff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
amineh kakabaveh, ypg, ann linde
Bağımsız milletvekili Kakabaveh'den İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu
22:58 04.07.2022 (güncellendi: 22:59 04.07.2022) Abone ol
Bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında gerçekleşen üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutum gerekçesiyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, YPG'ye desteğiyle bilinen bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın 'yasa dışı' olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.