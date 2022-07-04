https://tr.sputniknews.com/20220704/bakan-nebati-yapisal-politikalari-hayata-gecirerek-fiyat-artislarinin-dusurulmesi-hedeflenmektedir-1058287430.html
Bakan Nebati: Yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir
Bakan Nebati: Yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T14:33+0300
2022-07-04T14:33+0300
2022-07-04T14:47+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Twitter hesabından Haziran ayındaki enflasyon artışına ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" dedi."Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır" diyen Bakan Nebati'nin açıklamalarının tamamı şöyle:" Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94.6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78.6 oranında artış yaptık.Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."
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nureddin nebati
Bakan Nebati: Yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir
14:33 04.07.2022 (güncellendi: 14:47 04.07.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından Haziran ayındaki enflasyon artışına ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" dedi.
"Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır" diyen Bakan Nebati'nin açıklamalarının tamamı şöyle:
" Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.
Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94.6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78.6 oranında artış yaptık.
Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."