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Balıkesir'de 2 zincir marketin 28 çalışanı zehirlendi
Balıkesir'de 2 zincir marketin 28 çalışanı zehirlendi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 2 ayrı zincir marketin 28 çalışanı, öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T23:40+0300
2022-07-04T23:48+0300
zehirlenme
market
akçay
türkiye
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Edremit ilçesine bağlı Akçay'da bulunan 2 ayrı zincir markete bugün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi. Yemeğin ardından market çalışanları mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetinde bulundu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 28 market çalışanı çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan çalışanların öğle yemeğinde pilav, tavuk suyu çorba, nohut ve yoğurt yedikleri öğrenildi. Zehirlenenlerin bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 10 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.Öte yandan, öğle yemeğinde çalışanlara servis edilen yemeklerden incelenmek üzere Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numune alındı.
akçay
türkiye
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zehirlenme, market, akçay

Balıkesir'de 2 zincir marketin 28 çalışanı zehirlendi

23:40 04.07.2022 (güncellendi: 23:48 04.07.2022)
© DHABalıkesir'de 2 ayrı marketin 28 çalışanı zehirlendi
Balıkesir'de 2 ayrı marketin 28 çalışanı zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© DHA
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 2 ayrı zincir marketin 28 çalışanı, öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.
Edremit ilçesine bağlı Akçay'da bulunan 2 ayrı zincir markete bugün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi.
Yemeğin ardından market çalışanları mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetinde bulundu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 28 market çalışanı çevre hastanelere sevk edildi.
Hastanelerde tedaviye alınan çalışanların öğle yemeğinde pilav, tavuk suyu çorba, nohut ve yoğurt yedikleri öğrenildi. Zehirlenenlerin bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 10 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, öğle yemeğinde çalışanlara servis edilen yemeklerden incelenmek üzere Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numune alındı.
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