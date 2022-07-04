https://tr.sputniknews.com/20220704/barinamiyoruz-hareketi-eylulde-daha-buyuk-bir-barinma-krizi-ile-karsilasilacagini-dusunuyoruz-1058292752.html

Barınamıyoruz Hareketi: Eylül'de daha büyük bir barınma krizi ile karşılaşılacağını düşünüyoruz

Barınamıyoruz Hareketi: Eylül'de daha büyük bir barınma krizi ile karşılaşılacağını düşünüyoruz

Barınamıyoruz Hareketi üyesi Candeniz Aksu, öğrencilerin barınma sorunları konusunda “İki gün önce Kredi ve Yurtlar Kurumu bütün yurtlarına yüzde 80-100... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T16:32+0300

2022-07-04T16:32+0300

2022-07-04T16:32+0300

seyir hali

radyo

yurt

üniversite

öğrenci

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

belediye

hareket

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Barınamıyoruz Hareketi: Eylül'de daha büyük bir barınma krizi ile karşılaşılacağını düşünüyoruz Barınamıyoruz Hareketi: Eylül'de daha büyük bir barınma krizi ile karşılaşılacağını düşünüyoruz

Barınamıyoruz Hareketi üyesi Candeniz Aksu, öğrencilerin barınma konusunda sorunlarını ve 2021 Eylül ayından beri devam eden eylemlerinin mevcut durumunu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Aksu, Türkiye çapında yurtlara yapılan zamları “İki gün önce Kredi ve Yurtlar Kurumu bütün yurtlarına yüzde 80-100 arasında zam yaptı. Her üniversite yıl içerisinde yemekhanelerine hiç değilse bir kere zam yaptı. Eylül ayı gibi tekrar okullar açıldığında geçen sene Eylül ayında olandan daha büyük bir barınma krizi ile karşılaşılacağını düşünüyoruz” diye açıkladı.‘En temel derdimiz öğrencilerin barınma sorunları ile alakalıdır’Aksu, yurt kapasitelerinin öğrencileri barındırma konusunda yetersiz olduğunu “En temel derdimiz öğrencilerin barınma sorunları ile alakalıdır. Bu zamanda bu çok daha iğrenç bir hal aldı. Patronun ne zaman çıkaracağını bilmeden çalışan birçok öğrenci var. Ne olacağını biz de kestiremiyoruz açıkçası. Buna dair bir eylem planımız var. Çeşitli toplantılar almaya çalışıyoruz ama sonuç olarak derdimiz bu sorunun kendisini çözmek. Belediyeler ve çeşitli misafirhaneler öğrencilerin hareketinden sonra açtı. Öğrenciler tarafından dile getirilmeseydi yapılacağını düşünmüyorum. Tabii, yapılması değerlidir ama binde birlik bir kısmımızı bile karşılayamıyor. Ülkede 10 milyon aktif olarak okuyan öğrenci var. Türkiye’deki yurt kapasitesi şu an büyük ihtimalle bir milyon bile değil. Ülkedeki öğrencilerin sadece onda birlik bir kısmını barındırabilecek bir rakamdır” diye ifade etti.

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2022

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, yurt, üniversite, öğrenci, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), belediye, hareket, аудио