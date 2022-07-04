https://tr.sputniknews.com/20220704/baskurtistan-rusyada-sanayi-politikasini-uygulama-etkinligi-siralamasinda-bir-kez-daha-lider-oldu-1058297150.html
Başkurtistan, Rusya’da sanayi politikasını uygulama etkinliği sıralamasında bir kez daha lider oldu
Başkurtistan, Rusya’da sanayi politikasını uygulama etkinliği sıralamasında bir kez daha lider oldu
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2021 verilerine göre Rusya’nın bölgelerinde sanayi politikasını uygulama... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T18:49+0300
2022-07-04T18:49+0300
2022-07-04T18:49+0300
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Innoprom uluslararası sanayi fuarı kapsamında sunumu yapılan, Rusya’nın bölgelerinde sanayi politikasını uygulama etkinliği sıralamasında Başkurtistan iki yıl üst üste birinci sıraya yerleşti.Aynı sıralamada Moskova ikinci, Moskova Bölgesi ise üçüncü sıraya oturdu.Sıralamanın ilk 10 basamağında ayrıca Çelyabinsk Bölgesi, St. Petersburg, Tataristan Cumhuriyeti, Krasnodar, Kaluga, Ulyanovsk ve Tula bölgeleri yer aldı. Geçen yıla göre önemli bir ilerleme kaydeden Karelya Cumhuriyeti, 37. sıradan 17. sıraya yükselmiş oldu.Sıralamadaki değerlendirme her bölgenin ekonomik gelişimi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Kalkınma Fonu ile etkileşim, yasal koşullar, ticari faaliyet ve dijital dönüşüm olmak üzere 5 kıstas üzerinden yapıldı.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Besprozvannyh, “Aslında geçen yıla göre bölgeler arasındaki puan kopukluğunun azaldığını belirtmek isterim. Daha önce (kopukluk) birkaç puanken şimdi fiilen bir-iki puan oldu. Bölgelerdeki meslektaşlarımızın bu derecelendirmeye yönelik çalışmalarda oldukça aktif bir şekilde yer aldığı görülüyor” açıklamasında bulundu.Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bugün başlayan, üretim otomasyonu, yeni mobilite, modern malzemeler alanlarında ve geleceğe dönük diğer alanlarda yerli ve ortak projelerin sunulduğu Innoprom uluslararası sanayi fuarı perşembe gününe kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220605/baskurtistan-lideri-habirov-turk-is-dunyasiyla-isbirligi-onemli-1057006587.html
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Başkurtistan, Rusya’da sanayi politikasını uygulama etkinliği sıralamasında bir kez daha lider oldu
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Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2021 verilerine göre Rusya’nın bölgelerinde sanayi politikasını uygulama etkinliği sıralamasında iki yıl üst üste lider oldu.
Innoprom uluslararası sanayi fuarı kapsamında sunumu yapılan, Rusya’nın bölgelerinde sanayi politikasını uygulama etkinliği sıralamasında Başkurtistan iki yıl üst üste birinci sıraya yerleşti.
Aynı sıralamada Moskova ikinci, Moskova Bölgesi ise üçüncü sıraya oturdu.
Sıralamanın ilk 10 basamağında ayrıca Çelyabinsk Bölgesi, St. Petersburg, Tataristan Cumhuriyeti, Krasnodar, Kaluga, Ulyanovsk ve Tula bölgeleri yer aldı. Geçen yıla göre önemli bir ilerleme kaydeden Karelya Cumhuriyeti, 37. sıradan 17. sıraya yükselmiş oldu.
Sıralamadaki değerlendirme her bölgenin ekonomik gelişimi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Kalkınma Fonu ile etkileşim, yasal koşullar, ticari faaliyet ve dijital dönüşüm olmak üzere 5 kıstas üzerinden yapıldı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Besprozvannyh, “Aslında geçen yıla göre bölgeler arasındaki puan kopukluğunun azaldığını belirtmek isterim. Daha önce (kopukluk) birkaç puanken şimdi fiilen bir-iki puan oldu. Bölgelerdeki meslektaşlarımızın bu derecelendirmeye yönelik çalışmalarda oldukça aktif bir şekilde yer aldığı görülüyor” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bugün başlayan, üretim otomasyonu, yeni mobilite, modern malzemeler alanlarında ve geleceğe dönük diğer alanlarda yerli ve ortak projelerin sunulduğu Innoprom uluslararası sanayi fuarı perşembe gününe kadar devam edecek.