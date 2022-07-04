https://tr.sputniknews.com/20220704/belarus-yaptirimlar-ortaminda-rusyaya-ihracatini-4-milyar-dolar-artirmak-niyetinde-1058301877.html

Belarus yaptırımlar ortamında Rusya’ya ihracatını 4 milyar dolar artırmak niyetinde

Belarus yaptırımlar ortamında Rusya’ya ihracatını 4 milyar dolar artırmak niyetinde

Belarus Başbakan Yardımcısı Yuriy Nazarov, Belarus'un yaptırım kısıtlamaları nedeniyle ihracat akışlarını yeniden yönlendirmeyi ve Rusya'ya arzı en az 4 milyar... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T21:20+0300

2022-07-04T21:20+0300

2022-07-04T21:20+0300

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Nazarov, Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajda Belarus'un yaptırım kısıtlamaları nedeniyle ihracat akışlarını yeniden yönlendirmeyi ve Rusya'ya arzı en az 4 milyar dolar artırmayı planladığını söyledi.“Önümüzde şöyle bir görev var, Avrupa, Ukrayna ve diğer dışlandığımız pazarlardan neredeyse 16 milyar dolarlık ihracatımızı yeniden yönlendirmeliyiz” diyen Nazarov, şöyle devam etti:Ayrıca Belarus Sanayi Bakanlığı'nın Rus ortaklarına, döküm üretiminin kurulması dahil olmak üzere 11 ithal ikame projesi önerdiğine dikkat çeken Nazarov, “Bugün itibarıyla 11 projemiz var, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Sanayi Bakanı imzalı bir liste gönderdik. Projeler sadece Belarus Cumhuriyeti'nde üretim tesisleri yaratmayı amaçlamıyor. Bunlar, (Rusya-Belarus) Birlik Devleti için ithal ikame projelerdir. Yani, coğrafi olarak burada yer alacak fakat hem Belarus Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu'nun bölgeleri için çalışacak” ifadelerini kullandı.Döküm üretimi gibi küresel proje için sahanın belirlendiğini vurgulayan Nazarov, şu anda Avrupa teknolojilerinin alternatiflerinin yoğun bir şekilde araştırıldığını, Çin ve Güneydoğu Asya’dan ortaklar ile görüşülerek Belarus’ta hem yerli, hem de Rus otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak bir döküm tesisinin kurulacağı bilgisini verdi.Ayrıca yaptırım baskısına rağmen Belarus’un önde gelen sanayi kuruluşlarının üretimde istikrarlı bir artış gösterdiğini kaydeden Nazarov, “Zorluklar bizi son yıllardaki alışılageldik, ölçülü ritmin dışına çıkmaya, düşünmeye, çalışmaya, kadroları harekete geçirmeye zorluyor” vurgusunu yaptı.

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