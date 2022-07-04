https://tr.sputniknews.com/20220704/binali-yildirim-konserde-seyirciyle-birlikte-turku-soyledi-1058265383.html

Binali Yıldırım, konserde türkü söyledi: 'Murat Dalkılıç yolda, 5 dakikaya geliyor'

Binali Yıldırım, konserde türkü söyledi: 'Murat Dalkılıç yolda, 5 dakikaya geliyor'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Murat Dalkılıç'ın... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T01:28+0300

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türkiye

binali yıldırım

ak parti

erzincan

konser

türkü

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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" isimli türküyü seslendirdi.Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi.Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi.Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.Konser, Dalkılıç'ın canlı performansıyla devam etti.Konsere AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile vatandaşlar katıldı.

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binali yıldırım, ak parti, erzincan, konser, türkü