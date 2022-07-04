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Binali Yıldırım, konserde türkü söyledi: 'Murat Dalkılıç yolda, 5 dakikaya geliyor'
Binali Yıldırım, konserde türkü söyledi: 'Murat Dalkılıç yolda, 5 dakikaya geliyor'
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Murat Dalkılıç'ın... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
binali yıldırım
ak parti
erzincan
konser
türkü
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" isimli türküyü seslendirdi.Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi.Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi.Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.Konser, Dalkılıç'ın canlı performansıyla devam etti.Konsere AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile vatandaşlar katıldı.
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binali yıldırım, ak parti, erzincan, konser, türkü

Binali Yıldırım, konserde türkü söyledi: 'Murat Dalkılıç yolda, 5 dakikaya geliyor'

01:28 04.07.2022 (güncellendi: 01:39 04.07.2022)
© İHABinali Yıldırım, konserde seyirciyle birlikte türkü söyledi
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle birlikte türkü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Murat Dalkılıç'ın konseri öncesi seyircilerle türkü söyledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" isimli türküyü seslendirdi.
Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi.
Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.
Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi.
Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.
Konser, Dalkılıç'ın canlı performansıyla devam etti.
Konsere AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile vatandaşlar katıldı.
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