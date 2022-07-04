https://tr.sputniknews.com/20220704/boluda-ekmege-zam-1058293476.html
Bolu'da ekmeğe zam
Bolu'da ekmeğe zam
Bolu'da, özel fırınların ekmeğe yaptığı zammın ardından halk ekmeğin fiyatı da arttı. Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları'nda üretilen ekmeğin fiyatı, 2.50... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T16:44+0300
2022-07-04T16:44+0300
2022-07-04T16:44+0300
yaşam
ekmek
zam
bolu
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Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yaptı. Günde ortalama 7 bin adet üretilen ve 210 gramı 2,50 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı 1 lira arttı. Bolu’da, 200 gram halk ekmek artık 3.50 liradan satışa sunulacak.Bolu’daki özel fırınların bağlı olduğu Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası, 210 gramı 3 liradan satılan ekmeğe 1 lira zam yapmış ve 200 gram ekmeğin artık 4 liradan satılacağını duyurmuştu.
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ekmek, zam, bolu
Bolu'da ekmeğe zam
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Bolu'da, özel fırınların ekmeğe yaptığı zammın ardından halk ekmeğin fiyatı da arttı. Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları'nda üretilen ekmeğin fiyatı, 2.50 liradan 3.50 liraya çıktı.
Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yaptı. Günde ortalama 7 bin adet üretilen ve 210 gramı 2,50 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı 1 lira arttı. Bolu’da, 200 gram halk ekmek artık 3.50 liradan satışa sunulacak.
Bolu’daki özel fırınların bağlı olduğu Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası, 210 gramı 3 liradan satılan ekmeğe 1 lira zam yapmış ve 200 gram ekmeğin artık 4 liradan satılacağını duyurmuştu.