https://tr.sputniknews.com/20220704/boluda-ekmege-zam-1058293476.html

Bolu'da ekmeğe zam

Bolu'da ekmeğe zam

Bolu'da, özel fırınların ekmeğe yaptığı zammın ardından halk ekmeğin fiyatı da arttı. Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları'nda üretilen ekmeğin fiyatı, 2.50... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T16:44+0300

2022-07-04T16:44+0300

2022-07-04T16:44+0300

yaşam

ekmek

zam

bolu

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Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yaptı. Günde ortalama 7 bin adet üretilen ve 210 gramı 2,50 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı 1 lira arttı. Bolu’da, 200 gram halk ekmek artık 3.50 liradan satışa sunulacak.Bolu’daki özel fırınların bağlı olduğu Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası, 210 gramı 3 liradan satılan ekmeğe 1 lira zam yapmış ve 200 gram ekmeğin artık 4 liradan satılacağını duyurmuştu.

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ekmek, zam, bolu