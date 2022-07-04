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https://tr.sputniknews.com/20220704/bosanmak-uzere-oldugu-kadinin-babasini-olduren-zanli-tutuklandi--1058268804.html
Boşanmak üzere olduğu kadının babasını öldüren zanlı tutuklandı
Boşanmak üzere olduğu kadının babasını öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadının kaldığı eve gelerek kayınbabasını öldüren ve kadını da yaralayan zanlı tutuklandı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T04:34+0300
2022-07-04T04:35+0300
cinayet
damat
ankara
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Bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K.'nin 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi.Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.’yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.Olay yerinden kaçarak evine giden Fatih K. ise kendi evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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cinayet, damat, ankara

Boşanmak üzere olduğu kadının babasını öldüren zanlı tutuklandı

04:34 04.07.2022 (güncellendi: 04:35 04.07.2022)
© İHABoşanmak üzere olduğu kadının babasını öldüren zanlı tutuklandı
Boşanmak üzere olduğu kadının babasını öldüren zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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Ankara’nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadının kaldığı eve gelerek kayınbabasını öldüren ve kadını da yaralayan zanlı tutuklandı.
Bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K.'nin 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi.
Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.’yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçarak evine giden Fatih K. ise kendi evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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