https://tr.sputniknews.com/20220704/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-enflasyonda-kadar-artis-beklemiyorduk-1058290808.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Enflasyonda bu kadar artış beklemiyorduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Enflasyonda bu kadar artış beklemiyorduk

6 aylık enflasyon rakamını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emeklilere enflasyon farkı ile asgari ücrete yapılan artışla... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T15:48+0300

2022-07-04T15:48+0300

2022-07-04T15:55+0300

ekonomi

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Bilgin, söz konusu artıştan tüm çalışanların faydalanacağını ifade etti.Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle;'Ara zam olarak verildi''Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor?''Enflasyon Aralık'tan itibaren düşecek''3 ayda bir zam talebi var''Emeklilikte yaşa takılanlar da masamızda'

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vedat bilgin