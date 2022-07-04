https://tr.sputniknews.com/20220704/canakkalede-su-fiyatlarina-yuzde-35-zam-1058304164.html
Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam
Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam
Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T22:12+0300
2022-07-04T22:12+0300
2022-07-04T22:15+0300
ekonomi
çanakkale
su
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058303699_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_866e4f2960f87341ac915f93701b8e21.jpg
Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL'ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL'ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesinin mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildiği belirtildi.
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058303699_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_d87e1dbcf81436bfc4e5675ae65c1a1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, su, zam
Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam
22:12 04.07.2022 (güncellendi: 22:15 04.07.2022) Abone ol
Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.
Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL'ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL'ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesinin mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildiği belirtildi.