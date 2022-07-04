https://tr.sputniknews.com/20220704/canakkalede-su-fiyatlarina-yuzde-35-zam-1058304164.html

Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

çanakkale

su

zam

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Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL'ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL'ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesinin mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildiği belirtildi.

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çanakkale, su, zam