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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/canli--alman-sirketleri-dogalgaz-tedarikinin-azalmasi-halinde-uretimi-yavaslatmaya-hazirlaniyor-1058291867.html
CANLI | 'Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor'
CANLI | 'Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor'
Alman Handelsblatt gazetesi, ülkedeki çok sayıda şirketin, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi durdurmaya hazırlandığını bildirdi. Gazetede... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T16:34+0300
2022-07-04T16:34+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
yaptırım
avrupa birliği
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doğalgaz
petrol
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, yaptırım, avrupa birliği, nato, doğalgaz, petrol, donbass, donetsk, lugansk, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
Almanya bayrağı - Alman ekonomisi - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor'

16:34 04.07.2022
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Alman Handelsblatt gazetesi, ülkedeki çok sayıda şirketin, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi durdurmaya hazırlandığını bildirdi. Gazetede yer alan haberde, kimya, metal ve inşaat sektörlerindeki büyük işletmelerin halihazırda tedarik kesintilerinin ne kadara mal olacağını araştırdığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılı yüklü olduğu ileri sürülen bir Rus gemisine, Türkiye’nin gümrük yetkilileri tarafından el konulduğuna ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) özgürleştirme operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Reuters ajansına verdiği röportajda bu ay Kanada'yı ziyaret ettikten sonra Moskova ve Kiev'e gitmeyi umduğunu belirtti.
Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi durumunda ülkedeki doğalgaz rezervlerinin ancak 1 ya da 2 ay yetebileceği konusunda uyardı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna destek verdiği gerekçesiyle Belarus'a rafine edilmiş petrol ürünleri ve lüks malların ihracatına yasak getirdi.
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16:34 04.07.2022
Handelsblatt: Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor
Alman Handelsblatt gazetesi, ülkedeki çok sayıda şirketin, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi durdurmaya hazırlandığını bildirdi. Gazetede yer alan haberde, kimya, metal ve inşaat sektörlerindeki büyük işletmelerin halihazırda tedarik kesintilerinin ne kadara mal olacağını araştırdığı belirtildi.
Ülkenin önde gelen kimya şirketlerinden BASF, tedarik edilen gazın hacminin maksimum enerji talebinin yüzde 50 altında olması halinde faaliyetini küçültmeyi planlıyor.
En büyük Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp'ta da benzer bir durum geliştiği belirtilen haberde, şirketin doğalgaz tüketimini sınırlamaya hazırlandığı kaydedildi.
Haberde ayrıca, Henkel'in de gazdan tasarruf etmek için bazı çalışanlarını evden çalıştırmayı düşündüğü ifade edildi.
16:23 04.07.2022
Melitopol’de Rus Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresi açıldı
Rusya Adalet Bakanlığı’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Zaporojye bölgesindeki Melitopol kentinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresi faaliyet göstermeye başladı.
Söz konusu idari dairede doğum kayıt, evlilik ve başka vatandaşlık işleri yapılabiliyor. Henüz Rusya vatandaşlığı almamış olan kişilerin de buradaki hizmetlerden yararlanabileceği belirtiliyor.
28 Haziran’da da Herson da benzer bir nokta açılmıştı.
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