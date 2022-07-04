CANLI | 'Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor'

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılı yüklü olduğu ileri sürülen bir Rus gemisine, Türkiye’nin gümrük yetkilileri tarafından el konulduğuna ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) özgürleştirme operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Reuters ajansına verdiği röportajda bu ay Kanada'yı ziyaret ettikten sonra Moskova ve Kiev'e gitmeyi umduğunu belirtti.
Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi durumunda ülkedeki doğalgaz rezervlerinin ancak 1 ya da 2 ay yetebileceği konusunda uyardı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: