CANLI | 'Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor'

Handelsblatt: Alman şirketleri, doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor

Alman Handelsblatt gazetesi, ülkedeki çok sayıda şirketin, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması halinde üretimi durdurmaya hazırlandığını bildirdi. Gazetede yer alan haberde, kimya, metal ve inşaat sektörlerindeki büyük işletmelerin halihazırda tedarik kesintilerinin ne kadara mal olacağını araştırdığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen kimya şirketlerinden BASF, tedarik edilen gazın hacminin maksimum enerji talebinin yüzde 50 altında olması halinde faaliyetini küçültmeyi planlıyor.

En büyük Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp'ta da benzer bir durum geliştiği belirtilen haberde, şirketin doğalgaz tüketimini sınırlamaya hazırlandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Henkel'in de gazdan tasarruf etmek için bazı çalışanlarını evden çalıştırmayı düşündüğü ifade edildi.