CANLI | İngiltere: Dondurulan Rus varlıklarına el koyma planı üzerinde çalışıyoruz

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bir gün sonra Ukrayna’ya ait askeri birliklerin Lisiçansk kentinden geri çekildiğini kabul etti.
Reuters’in aktardığı habere göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya’dan 16 bakana daha yaptırım uygulama ve Rus altınının ithalatını yasaklama niyetinde olduğunu söyledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, LHC güçlerinin cumhuriyetin idari sınırlarına ulaşmasını yeni bir Zafer Günü olarak tanımladı ve 3 Temmuz gününün cumhuriyet takvimine kırmızı ile geçirileceğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: