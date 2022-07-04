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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/canli--ingiltere-dondurulan-rus-varliklarina-el-koyma-plani-uzerinde-calisiyoruz-1058273092.html
CANLI | İngiltere: Dondurulan Rus varlıklarına el koyma planı üzerinde çalışıyoruz
CANLI | İngiltere: Dondurulan Rus varlıklarına el koyma planı üzerinde çalışıyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası dondurdukları Rusya'ya ait mal varlıklarına el koyarak Ukrayna'ya sunmayı... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaptırım
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rusya, ukrayna, donbass, yaptırım, nato, avrupa birliği, askeri operasyon, abd, новый онлайн для белой редактуры
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye

CANLI | İngiltere: Dondurulan Rus varlıklarına el koyma planı üzerinde çalışıyoruz

09:37 04.07.2022
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası dondurdukları Rusya'ya ait mal varlıklarına el koyarak Ukrayna'ya sunmayı planladıklarını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bir gün sonra Ukrayna’ya ait askeri birliklerin Lisiçansk kentinden geri çekildiğini kabul etti.
Reuters’in aktardığı habere göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya’dan 16 bakana daha yaptırım uygulama ve Rus altınının ithalatını yasaklama niyetinde olduğunu söyledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, LHC güçlerinin cumhuriyetin idari sınırlarına ulaşmasını yeni bir Zafer Günü olarak tanımladı ve 3 Temmuz gününün cumhuriyet takvimine kırmızı ile geçirileceğini belirtti.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Kiev, askeri birliklerinin Lisiçansk'tan çekildiğini kabul etti
Dün, 18:04
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:57 04.07.2022
Almanya: Rusya'dan doğalgaz tedariki kesilirse mevcut rezervler ancak 1 ya da 2 ay yeter
Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi durumunda ülkedeki doğalgaz rezervlerinin ancak 1 ya da 2 ay yetebileceği konusunda uyardı. Funke gazetesine röportaj veren Müller, "Rusya'dan gelen gaz akışı durursa ve çok da soğuk olmayan bir kış geçirirsek, o zaman şu anda depolanan hacimler - diğer Avrupa ülkelerine daha fazla gaz tedarik yükümlülüklerimizi de hesaba katarak - belki 1 ya da 2 ay yetecektir" diye konuştu.
Enerji konusunda acil durum yaşamalı halinde Almanya'nın, komşuları Fransa, Avusturya, Polonya ve Çekya'ya yardım etmek zorunda kalacağına işaret eden Müller, "Ancak tersi senaryo da geçerli. Almanya'da korunan müşterilerimize tedarik etmek için çok az gazımız kalırsa, o zaman komşularımızın göstereceği dayanışmaya güvenebiliriz" ifadelerini kullandı.
10:49 04.07.2022
Fransız elektrik şirketi Schneider Electric, Rusya'daki varlıkların satmak için anlaşma imzaladı
Fransız Schneider Electric şirketi, Rusya’daki varlıklarını yerli bir yönetime satmak için bağlayıcılığı olan bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Şirket 24 Şubat'ta tüm yeni yatırımlarının yanı sıra Rusya ve Belarus’a sevkiyatları askıya almıştı.
09:46 04.07.2022
Avustralya'dan Ukrayna'ya 74 milyon dolar askeri yardım sözü
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dün Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek parlamentoda konuşma yaptı Albanese, yaptığı açıklamada Kiev yönetimine 74 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi sunacakları ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya'ya karşı açılan davada Ukrayna'nın yanında yer alacakları taahhüdünü verdi.
Albanese, askeri yardım paketinde 14 zırhlı araç, 20 Bushmaster araç ve diğer askeri teçhizatın yer alacağını belirterek, ülkesinin Ukrayna'ya sunduğu toplam askeri yardımın böylelikle 230.6 milyon dolar aşacağını da sözlerine ekledi.
Ayrıca bazı Rus bankalarına yaptırım uygulayacakları ve Rusya'dan altın ithalatına yasak koyacaklarına işaret eden Albanese, "Kiev ziyaretim, diğer dünya liderlerinin son ziyaretleri gibi, Avustralya gibi demokratik ülkelerin zor zamanlarda Ukrayna halkının yanında olacağına dair açık bir sinyal gönderiyor" ifadelerini kullandı.
09:36 04.07.2022
İngiltere: Dondurulan Rus varlıklarına el koyma planı üzerinde çalışıyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası dondurdukları Rusya'ya ait mal varlıklarına el koyarak Ukrayna'ya sunmayı planladıklarını belirtti.
Avam Kamarası'nda konuşan Truss, "Fikri destekliyorum. Buna epey yakından bakıyoruz. Aslında Kanadalılar yeni bir yasa çıkardı. Bu, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ile ortaklaşa üzerinde çalıştığımız bir konu" ifadelerini kullandı.
"Sadece bunun ayrıntılarını doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor" diyen Truss, planın uygulanması için belirli yasakların geçmesinin gerekeceğini ve ancak bunun zorunlu olmadığını belirtti. Bakan, varlıkların Kiev yönetimine sunulması fikrini desteklediğini de sözlerine ekledi.
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