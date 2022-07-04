CANLI | İngiltere: Dondurulan Rus varlıklarına el koyma planı üzerinde çalışıyoruz

Almanya: Rusya'dan doğalgaz tedariki kesilirse mevcut rezervler ancak 1 ya da 2 ay yeter

Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi durumunda ülkedeki doğalgaz rezervlerinin ancak 1 ya da 2 ay yetebileceği konusunda uyardı. Funke gazetesine röportaj veren Müller, "Rusya'dan gelen gaz akışı durursa ve çok da soğuk olmayan bir kış geçirirsek, o zaman şu anda depolanan hacimler - diğer Avrupa ülkelerine daha fazla gaz tedarik yükümlülüklerimizi de hesaba katarak - belki 1 ya da 2 ay yetecektir" diye konuştu.

Enerji konusunda acil durum yaşamalı halinde Almanya'nın, komşuları Fransa, Avusturya, Polonya ve Çekya'ya yardım etmek zorunda kalacağına işaret eden Müller, "Ancak tersi senaryo da geçerli. Almanya'da korunan müşterilerimize tedarik etmek için çok az gazımız kalırsa, o zaman komşularımızın göstereceği dayanışmaya güvenebiliriz" ifadelerini kullandı.