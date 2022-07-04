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Cem Küçük: Anadolu’da insanlar hala, 'sorunları Erdoğan çözer' diyor
Cem Küçük: Anadolu’da insanlar hala, 'sorunları Erdoğan çözer' diyor
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücrete yapılan ara zammı değerlendirirken, Anadolu'da insanların hala "Sorunları Erdoğan çözer" dediğini savundu. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücrete getirilen zammı değerlendirdi ve "Tam iyileşme oldu denemez" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220704/enag-enflasyon-haziranda-yillik-yuzde-1755e-yukseldi-1058272942.html
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cem küçük, enflasyon, enflasyon araştırma grubu, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Cem Küçük: Anadolu’da insanlar hala, 'sorunları Erdoğan çözer' diyor

10:04 04.07.2022 (güncellendi: 10:06 04.07.2022)
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücrete yapılan ara zammı değerlendirirken, Anadolu'da insanların hala "Sorunları Erdoğan çözer" dediğini savundu.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücrete getirilen zammı değerlendirdi ve "Tam iyileşme oldu denemez" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:
"Net asgari ücret 5.500 TL oldu. Maaşlar bir nebze olsun artacak. Yılbaşından bu yana yüzde 80 oldu zam. Tabii esas zam yılbaşında olacak. Memurların durumu daha iyi. Özellikle 3600 ek gösterge durumlarını iyileştirdi. Ancak ekonomide henüz tam iyileşme oldu denemez. Sıkıntılar devam ediyor. Kiralar hâlâ sıkıntı. Bundan sonra fiyatlar artmazsa, sorunlar ağır ağır çözülür. Bu arada özel sektör temmuzda çalışanlara ek zam vermeliler. Yani devletin yolundan gitmeli. 'Özel sektör maaşları devlet memurlarına göre geriledi' diye de eleştiriler var. Bunun çaresi özel sektörün, patronların zam yapmaları. Sıkıntıları söylemek kolay ama muhalefet hâlâ çare söylemiyor. Anadolu’da insanlar hâlâ 'sorunları Erdoğan çözer' diyor. Muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine inanan yok..."
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