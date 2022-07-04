https://tr.sputniknews.com/20220704/cinli-emlak-sirketinden-karpuz-karsiligi-ev-satisi-1058289261.html

Çin'de emlak şirketinden karpuz karşılığı ev satışı

Çin'de emlak şirketinden karpuz karşılığı ev satışı

Çin'in Ciyangsu eyaletindeki Nencing kentinde bir emlak şirketi konut almak isteyen çiftçiler için nakit yerine karpuz ve diğer tarımsal ürünleri kabul... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T15:04+0300

2022-07-04T15:04+0300

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dünya

çin

emlak

karpuz

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Çin'de emlak şirketleri durgun piyasa satışlarını canlandırmak için ilginç pazarlama stratejilerine başvuruyor. Çin'in Nencing kentindeki bir emlak şirketi de ev satın almak isteyen çiftçiler için 250 bin lira yerine geçen karpuz ve diğer tarımsal ürünlerini peşinat olarak kabul edeceklerini açıkladı. Şirket, çiftçilerin ellerindeki fazla ürünleri alarak, inşa edilmiş yeni evlerin satılması için başlatılan kampanyanın amacının yerel karpuz çiftçilerini desteklemek olduğunu belirtti.

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çin, emlak, karpuz