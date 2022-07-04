https://tr.sputniknews.com/20220704/cinli-emlak-sirketinden-karpuz-karsiligi-ev-satisi-1058289261.html
Çin'de emlak şirketinden karpuz karşılığı ev satışı
Çin'de emlak şirketinden karpuz karşılığı ev satışı
Çin'in Ciyangsu eyaletindeki Nencing kentinde bir emlak şirketi konut almak isteyen çiftçiler için nakit yerine karpuz ve diğer tarımsal ürünleri kabul... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T15:04+0300
2022-07-04T15:04+0300
2022-07-04T15:04+0300
dünya
çin
emlak
karpuz
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Çin'de emlak şirketleri durgun piyasa satışlarını canlandırmak için ilginç pazarlama stratejilerine başvuruyor. Çin'in Nencing kentindeki bir emlak şirketi de ev satın almak isteyen çiftçiler için 250 bin lira yerine geçen karpuz ve diğer tarımsal ürünlerini peşinat olarak kabul edeceklerini açıkladı. Şirket, çiftçilerin ellerindeki fazla ürünleri alarak, inşa edilmiş yeni evlerin satılması için başlatılan kampanyanın amacının yerel karpuz çiftçilerini desteklemek olduğunu belirtti.
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çin, emlak, karpuz
Çin'de emlak şirketinden karpuz karşılığı ev satışı
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Çin'in Ciyangsu eyaletindeki Nencing kentinde bir emlak şirketi konut almak isteyen çiftçiler için nakit yerine karpuz ve diğer tarımsal ürünleri kabul ettikleri bir kampanya başlattı.
Çin'de emlak şirketleri durgun piyasa satışlarını canlandırmak için ilginç pazarlama stratejilerine başvuruyor.
Çin'in Nencing kentindeki bir emlak şirketi de ev satın almak isteyen çiftçiler için 250 bin lira yerine geçen karpuz ve diğer tarımsal ürünlerini peşinat olarak kabul edeceklerini açıkladı.
Şirket, çiftçilerin ellerindeki fazla ürünleri alarak, inşa edilmiş yeni evlerin satılması için başlatılan kampanyanın amacının yerel karpuz çiftçilerini desteklemek olduğunu belirtti.