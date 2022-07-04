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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız
Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki dörtlü zirvede Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı. İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T10:24+0300
2022-07-04T10:24+0300
2022-07-04T10:55+0300
türkiye
dışişleri bakanı
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu."İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şunları ifade etti:Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Türkiye'nin F-16 talebi̇Suriye'ye askeri harekat hazırlığıTahıl koridoru oluşturulması
https://tr.sputniknews.com/20220702/sabah-yazari-tarihin-en-kritik-nato-zirvesinin-gundemini-turkiye-belirledi-1058229221.html
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dışişleri bakanı, mevlüt çavuşoğlu, türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız
10:24 04.07.2022 (güncellendi: 10:55 04.07.2022) Abone ol
Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki dörtlü zirvede Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı. İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şunları ifade etti:
"İki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri. İkincisi ise sanayi ürünlerinde uygulanan bize yönelik ambargo. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreçte devreye girdi. Biz kendi taslağımızı gönderdik. En son görüşmede, NATO Zirvesi'nden birkaç gün önce, bu iki ülke bizim taleplerimizi kabul etti. Ancak, bazı konularda görüş ayrılıkları devam etti. Madrid'de görüşmelerde müzakereler devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı.PKK, NATO'nun da terör listesinde. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı."
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ayrıca, Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin milli güvenlik endişelerine saygı duymalılar. Onlar da başbakanları ve cumhurbaşkanları terör örgütlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler. Diğer taraftan iki ülkenin terörle mücadele ve savunma sanayi alanındaki yasalarını güncellemeleri gerekiyor. Yaptığımız mutabakat zaptı bu ülkelerinde oldukça yararına. İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede Türkiye ile tam işbirliği taahhüt ediyor. Bunlar diyorlar ki, 'Bir terör saldırısı olmadıkça propaganda serbest'. Ama artık bunu da yapamayacaklar. PKK'nın eleman devşirmesini engelleyecekler. Mutabakat zaptımız için diğer NATO ülkelerinin de buna katılmasını sağlayacağız. Sadece üç ülke ile sınırlı kalmayacak. Bu bir yazılı taahhüttür. Biz bunların yazılı ve imzalı olmasını istedik. Mutabakat zammı bir başlangıçtır. Esas olan bağlayıcılıktır. TBMM'den geçmediği halde bu iki ülke de NATO'ya giremez. Mutabakat zaptı üç ülkenin taahhüdüdür. Bizim bunlara verdiğimiz deliller ışığında PYD/YPG/PKK'nın bağlantılı olduğunu belgeledik. ABD'nin, Fransa'nın bu konuda iki yüzlülükleri var. Bunlar biraz da ABD'ye güvendiler. Ama sonunda masaya oturmak zorunda kaldılar.
Eğer bu ülkeler sözlerini tutmazlarsa biz de ona göre adımlar atacağız. Muhalefetin bu konudaki yaklaşımını gerçekten anlamaya çalışıyorum. Bu mutabakattan YAPG/PYD rahatsız, FETÖ rahatsız. Yunanistan rahatsız. İsveç ve Finlandiya muhalefetleri rahatsız. Bizim muhalefetimiz neden rahatsız olduğunu anlamıyorum. Milletvekillerinin oylarıyla bir kanun kabul edilecek. Bu mücadeleyi biz milletçe veriyoruz. Bu iki ülkenin sözlerini getirmesi için muhalefet hiç baskı yapmadı. HDP ile siyasi ortaklık yapmak isteyen partiler iki yüzlülüklerini gösteriyor. 'Türkiye kazanamadı' demeleri yanlış. İade talebi yaptığımız isimler İsveç ile paylaşıldı.
Türkiye'nin F-16 talebi̇
"ABD ile ilişkilerimizde görece olarak daha olumlu bir hava var. Sorunların çözülmesi, ilişkilerin geliştirilmesi muhtemel. F-16 konusundaki görüşmelerimiz çok olumluydu. ABD Başkanı Joe Biden da F-16'ların Türkiye'ye verilmesinden yana olduğunu, acak onayın Kongre'den geçmesi gerektiğini söyledi. Demokrat Parti'de bu duruma karşı çıkan birkaç senatör var. Ancak, şu anda olumsuz bir tablo görmüyoruz."
Suriye'ye askeri harekat hazırlığı
"ABD'nin YPG'ye olan yardımları konusundaki hayal krıklığımızı defalarca dile getirdik. Ulusal güvenlik meselesi olduğunda, kimin ne dediği önemli değil. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde gereğini yapmaktadır. Rusya ve ABD'nin Türkiye'ye bir şey söyleme hakkı yok."
Tahıl koridoru oluşturulması
"Birleşmiş Milletler'İn bu konuda objektif ve güzel bir planı var. Hem Rusya'nın ihracat ihtiyaçlarını karşılıyor hem Ukrayna'nın. Planın işlemesi halinde Ukrayna tahılını uluslararası olarak ihraç edebilecek. Mayınları o bölgeden temizlemeden güvenli hatlar oluşturulamaz. Şu anda dünyada gıda fiyatları çok yükseldi. Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın faydasına olacak şekilde bu sorunun çözülmesini istiyoruz."