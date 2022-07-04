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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan’la diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan’la diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan’da olmasın? Biz hatta... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T19:25+0300
2022-07-04T19:25+0300
politika
türkiye
ermenistan
normalleşme
mevlüt çavuşoğlu
azerbaycan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Dört bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'yla ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğini belirterek, “Ekonomik ilişkilere baktığımız zaman geçen sene ikili ticaret hacmi yüzde 30 artış gösterdi. Bu sene ilk 5 ayın rakamlarına baktığımızda yine artış devam ediyor. 3,5 milyar doları geçeceğiz, gelecek sene için 5 milyar dolarlık hedef koymamız gerçekçi bir yaklaşım olacaktır” açıklamasında bulundu.Yapılan görüşmelerde bölgesel konuların da değerlendirildiğini bildiren Çavuşoğlu, gıda krizinin Birleşmiş Milletler planı çerçevesinde sonlandırılması adına Türkiye'nin verdiği katkı hakkında da bilgilendirme yapıldığını söyledi.Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin, “Özel temsilcilerimiz artık aracı olmadan Ermenistan'la görüşmemize vesile oluyorlar. Güven artırıcı adımlardan tutun da gelecekte atılabilecek adımları da kendi aralarında görüşüyorlar. Bugüne kadar doğrudan uçuşlar, kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması, kargo uçuşlarının başlaması gibi bazı adımlar atıldı. Güven artırıcı adımlar diyoruz biz bunlara. Sonuçta biz süreci tedrici bir şekilde devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la da her aşamada istişare halinde olunduğunu vurgulayarak, “Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi de destekliyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği geniş barış anlaşmasının imzalanmasını da bir an önce istiyoruz. Çünkü bölgede kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Azerbaycan'la Ermenistan arasında mutabakata varılan başta Zengezur Koridoru olmak üzere altyapı projelerinin de hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orta koridor Ukrayna Savaşı'nın ardından önem kazandı” dedi.'Diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz'Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrar için hep birlikte adım atılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu şunları söyledi:Avusturya'yla Türkiye'nin hiçbir sorunu olmadığını, geçmiş dönemde gerginliklerin yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Özellikle Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Görüş ayrılıklarımız olabilir, gelecekte de olacaktır. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Örneğin, Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Son seçimlerde olmadı. Ne zararı oldu Avusturya'ya? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ermenistanta-normallesme-adimlari-sinirin-3-ulke-vatandaslarina-acilmasi-icin-mutabakata-varildi-1058208108.html
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türkiye, ermenistan, normalleşme, mevlüt çavuşoğlu, azerbaycan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan’la diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz

19:25 04.07.2022
© İHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan’da olmasın? Biz hatta Ermenistan’a teklifte de bulunduk. İlk toplantıyı Erivan’da da yapabiliriz dedik ama henüz Ermenistan buna hazır değil içerideki baskı sebebiyle” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Dört bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'yla ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğini belirterek, “Ekonomik ilişkilere baktığımız zaman geçen sene ikili ticaret hacmi yüzde 30 artış gösterdi. Bu sene ilk 5 ayın rakamlarına baktığımızda yine artış devam ediyor. 3,5 milyar doları geçeceğiz, gelecek sene için 5 milyar dolarlık hedef koymamız gerçekçi bir yaklaşım olacaktır” açıklamasında bulundu.
Yapılan görüşmelerde bölgesel konuların da değerlendirildiğini bildiren Çavuşoğlu, gıda krizinin Birleşmiş Milletler planı çerçevesinde sonlandırılması adına Türkiye'nin verdiği katkı hakkında da bilgilendirme yapıldığını söyledi.
Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin, “Özel temsilcilerimiz artık aracı olmadan Ermenistan'la görüşmemize vesile oluyorlar. Güven artırıcı adımlardan tutun da gelecekte atılabilecek adımları da kendi aralarında görüşüyorlar. Bugüne kadar doğrudan uçuşlar, kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması, kargo uçuşlarının başlaması gibi bazı adımlar atıldı. Güven artırıcı adımlar diyoruz biz bunlara. Sonuçta biz süreci tedrici bir şekilde devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la da her aşamada istişare halinde olunduğunu vurgulayarak, “Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi de destekliyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği geniş barış anlaşmasının imzalanmasını da bir an önce istiyoruz. Çünkü bölgede kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Azerbaycan'la Ermenistan arasında mutabakata varılan başta Zengezur Koridoru olmak üzere altyapı projelerinin de hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orta koridor Ukrayna Savaşı'nın ardından önem kazandı” dedi.

'Diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz'

Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrar için hep birlikte adım atılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu şunları söyledi:
“Bizim burada gördüğümüz en büyük engel maalesef Ermenistan üzerindeki baskı. Diaspora bölünmüş durumda. Bir kısmı kesinlikle normalleşmeyi istemiyor, bir kısmı destek veriyor. Ermenistan içinde de aşırı gruplar başbakanın evine saldırıyorlar, sürekli sokaktalar. Ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Bu da Ermenistan'ın normalleşme konusunda cesur bir adım atmasının önünde engel oluşturuyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan'da olmasın? Biz hatta Ermenistan'a teklifte de bulunduk. İlk toplantıyı Erivan'da da yapabiliriz dedik ama henüz Ermenistan buna hazır değil içerideki baskı sebebiyle. İleride de bu tür görüşmeler olabilir.“
Avusturya'yla Türkiye'nin hiçbir sorunu olmadığını, geçmiş dönemde gerginliklerin yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Özellikle Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Görüş ayrılıklarımız olabilir, gelecekte de olacaktır. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Örneğin, Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Son seçimlerde olmadı. Ne zararı oldu Avusturya'ya? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok” şeklinde konuştu.
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
POLİTİKA
Türkiye ve Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı
1 Temmuz, 18:19
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