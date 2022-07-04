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Djokovic ile Jabeur, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi
Djokovic ile Jabeur, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Ons Jabeur çeyrek finale adlarını yazdırdı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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spor
novak djokovic
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen grand slam tenis turnuvasının 7. günü maçları sona erdi.Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sırbistanlı tenisçi, bu turda 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.Tek kadınlarda, sezonun formda tenisçilerinden dünya 2 numarası Tunuslu Jabeur ise 24 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Çek Marie Bouzkova'yla eşleşti.
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novak djokovic, wimbledon, wimbledon tenis turnuvası

Djokovic ile Jabeur, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

01:12 04.07.2022 (güncellendi: 01:14 04.07.2022)
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISDjokovic
Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Ons Jabeur çeyrek finale adlarını yazdırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen grand slam tenis turnuvasının 7. günü maçları sona erdi.
Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sırbistanlı tenisçi, bu turda 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.
Tek kadınlarda, sezonun formda tenisçilerinden dünya 2 numarası Tunuslu Jabeur ise 24 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Çek Marie Bouzkova'yla eşleşti.
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